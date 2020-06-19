"HAKKIMDA HANZO DİYORLAR"

Annem bana her namazında dua ediyor, haber çıktıkça beni arıyor, üzülüyor. Valla televizyon seyretmeyi yasakladım. Çünkü herkes rahat rahat hakkımda, 'hanzo' diyor, diğeri başka bir şey söylüyor. Ne kadar rahat bir dünya ya... Gördünüz mü kardeşim? Elinizde bir kanıt, bir belge var mı? Allah rızası için bana da bir gösterin şu belgeyi de beni de ikna edin.