"AYIP BULUYORUM"

Oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bakın güzel arkadaşlarım sizler de görevinizi yapmaya çalışıyorsunuz elbette, bununla alakalı bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ben de size diyorum ki, "Hukuken de ahlaken de ayıp buluyorum." Bu yaşanmış bir şeydir. Mahkemeye yansımış sonuçlanacaktır. Hep beraber sabredelim, bunu böyle devamlı sormanın bir anlamı yok ki... Elbette akıbetini merak ediyorsunuz. Şu durumda sabretmek zorundayız. Sonuç çıkınca sizlerle paylaşacağım, söz.