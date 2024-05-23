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        Haberler Spor Diğer Atletizm Serkan Yıldırım, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda dünya rekoru kırdı - Diğer Haberleri

        Serkan Yıldırım, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda dünya rekoru kırdı

        Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Serkan Yıldırım, erkekler 400 metrede dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:02
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        Serkan Yıldırım'dan dünya rekoru
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        Milli sporcu Serkan Yıldırım, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

        Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kobe’de devam eden Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda rekortmen sporcumuz Serkan Yıldırım, 400 metre finalinde 47.47 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı" denildi.

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