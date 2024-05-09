Serkan Şengül: 57 kilo verdim
'Çingene Kızı Zeugma' filminde rol alan Serkan Şengül, gala gecesinde; "Çekimlere başladığımızda 135 kiloydum, şu an 78 kiloyum" dedi
Giriş: 09.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:58
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'Kolpaçino' serisinde canlandırdığı 'Şahin' karakteriyle geniş çevrelerce tanınan Serkan Şengül'ün değişimi şaşırttı.
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Son olarak "Çingene Kızı Zeugma"da rol alan oyuncu, filmin galasında görüntülendi.
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Filmin afişinde oldukça kilolu olduğu görülen Serkan Şengül, 57 kilo verdiğini belirtti.
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Ünlü oyuncu; "Çekimlere başladığımızda 135 kiloydum şu an 78 kiloyum" dedi.
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