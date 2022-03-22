"ÇOK MUTLUYUZ"

Ayrıca Çayoğlu, "Sosyal medyada sizi takip edenler tarafından nasıl yorumlar alıyorsunuz?" sorusuna cevap vermişti.

Ünlü oyuncu, "Çok mutluyuz, bu mutlu anlarımız var demek değil sadece. Sabah onu gördüğüm için mutluyum. Birlikte büyüyüp, sürekli heyecanlanacak bir şeyler bulduğumuz için mutluyum ve sanırım insanlara geçen bu." ifadelerini kullanmıştı.