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Serkan Çayoğlu: Düğün hazırlıkları sürüyor! Özge Gürel... - Magazin Haberleri

Serkan Çayoğlu: Düğün hazırlıkları sürüyor!

Yaklaşık 5 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel ile aşk yaşayan Serkan Çayoğlu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yaza evlenmeyi planlayan çiftten Çayoğlu, "Düğün hazırlıklarımız devam ediyor" dedi

22.03.2022 - 08:31 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Serkan Çayoğlu (34), önceki gün yakın arkadaşı Bedri Güntay (38) ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

    Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden ikili, "Hava soğuk, küçük bir işimiz vardı alışveriş merkezinde. O yüzden geldik." diye konuştu.

  • "HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

    Çayoğlu, muhabirlerin, "Özge Gürel ile evlilik hazırlığınızdan dolayı projeleri iptal ettiğiniz yönünde haberler çıktı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt verdi.

    Ünlü oyuncu, "Evet, düğün ile çakıştığı için projeyi iptal etmek durumunda kaldım. Daha güzel sürprizlerim var. Düğün hazırlıklarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

  • "DÜĞÜN İLE İLGİLİ AYRINTI VERMEYECEĞİM!"

    Gazetecilerin, "Düğününüzün Ege'de olacağı konuşuluyor. Yer belli mi?" sorusuna da yanıt veren Serkan Çayoğlu, "Düğün yeri ve düğün ile ilgili ayrıntı vermeyeceğim." demekle yetindi.

    İkili, röportajın ardından alışveriş merkezini gezdi.

  • "YAZA EVLENECEĞİZ!"

    Uzun zamandır meslektaşı Özge Gürel (35) ile aşk yaşayan Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz ay haklarında çıkan "evlilik" iddiaları hakkında konuşmuştu.

    Ünlü oyuncu, "Kısmet olursa yaz ayında evleneceğiz ancak tam tarih belli değil. Hazırlık aşamasındayız." açıklamasını yapmıştı.

  • "ZAMANI GÜZEL GEÇİRMENİN YOLUNU BULUYORUZ"

    Öte yandan sevgilisiyle yapmaktan en keyif aldığı aktivitelerden bahseden Serkan Çayoğlu, şunları söylemişti:

    Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. Bu aralar tabi pandemi nedeniyle bazı programlarımızdan vazgeçtik. Zaman zaman daha aktif oluyoruz ama tam tersi dönemler de oluyor. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz.

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