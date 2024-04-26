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        Haberler Magazin Serkan Çağrı, oyunculuğa göz kırpıyor

        Oyunculuğa göz kırpıyor

        Serkan Çağrı, kariyerine şimdi de oyunculuğu eklemek için adım atıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 10:58 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:58
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        • 1

          Ege Üniversitesi ve İTÜ Türk Müziği Konservatuarı mezunu olan 47 yaşındaki ünlü müzisyen Serkan Çağrı, şimdi de oyunculuğa göz kırpıyor.

        • 2

          Dünyanın önde gelen nefesli enstrüman firmalarından AMATİ-DENAK ile kendi adın açıkardığı 'Serkan Çağrı Model' adında bir klarnet markası olan ünlü müzisyenin çıkardığı bu klarnetle bir dünya markası olarak da müzik literatüründe yerini aldı.

        • 3

          Akademik çalışmalarına devam eden Serkan Çağrı, Türk Müziğinde kullanılan sol klarnet için Türkiye'nin ilk eğitim kitabını hazırladı. Sol klarnet ve klarnet tarihçesi üzerine hazırladığı makaleler çeşitli dergilerde yer aldı. 2011'de ABD'de North Caroline Üniversitesi'nde klarnet dersleri veren Bojana Kragulj adlı akademisyen, 'Türk Müziğinde Klarnet ve Serkan Çağrı İcra Teknikleri' üzerine doktora tezi çalışması yaptı. Bu çalışma aynı yıl Los Angelas da düzenlenen 'Uluslararası Araştırmalar Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.

        • 4

          Bunların yanı sıra ünlü müzisyen, 2010 ve 2011'de senaryosu ve başrolleri Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın paylaştığı en çok gişe yapan filmler sıralamasında üst sıralarda yer alan 'Eyvah Eyvah' adlı sinema filmi serisinin müzik yönetmenliğini yapmasının yanı sıra rol de aldı. 'Aslan Ailem' adlı dizinin müzik yönetmenliğini de üstlenen Serkan Çağrı, aynı dizide konuk olarak da yer aldı.

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