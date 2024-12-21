Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Serik şehir geçişine "akıllı kavşak" | Son dakika haberleri

        Serik şehir geçişine "akıllı kavşak" sistemi yapılacak

        Antalya'nın Serik ilçesinde iki ayrı noktaya "akıllı kavşak" yapılacağı bildirildi. Ayrıca proje kapsamında D 400 kara yolunun Serik geçişi bölümüne de 2 yada 3 üstgeçit yapılması planlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 18:42 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik şehir geçişine "akıllı kavşak"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Serik ilçesinde iki ayrı noktaya "akıllı kavşak" yapılacağı bildirildi.

        Serik Sanayi Kavşağı'nda, Karayolları 13. Bölge Müdürü Hasan Sarıoğlan, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, belediye meclis üyeleri ile birlikte bilgilendirmelerde bulundu.

        AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, gazetecilere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Serik'e yatırımlarının devam ettiğini belirterek, "Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha güvenli bir trafik akışını sunmak amacıyla yeni düzenleme ile bölgedeki trafik akışının daha güvenli ve rahat hale gelmesi hedefleniyor" dedi.

        "Akıllı kavşak" projesi ile Sanayi ve Karadayı Kavşaklarında daha güvenli, rahat ve kısa süreli geçiş sağlanması hedefleniyor. Ayrıca D 400 kara yolunun Serik geçişi bölümüne de 2 yada 3 üstgeçit yapılması planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #antalya haberleri
        #serik geçişine akıllı kavşak
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Habertürk Anasayfa