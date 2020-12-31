O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olan Serhat Kılıç izleyiciler tarafından merak ediliyor. Seksenler, Bizim Evin Halleri, Öğretmen, Ezel gibi başarılı yapımlarda da yer alan Kılıç araştırılıyor. Peki, Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında ve nerelidir? İşte Serhat Kılıç biyografisi...

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

8 Temmuz 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen Serhat Kılıç'ın tam adı Serhat Mustafa Kılıç'tır. Kılıç 1994'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu. İlk profesyonel oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 Ariel Doffman'ın Kayıplar (Dullar) adlı oyunudur. 1999 - 2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıllarda, Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. 2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden istifa ederek çalışmalarına İstanbul'da devam etmeye başladı. İstanbul'da çalıştığı tiyatrolar arasında Tiyatro Dot, BKM gibi tiyatrolar yer almaktadır. 2009 - 2010 sezonunda “İntiharın Genel Provası” adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. “İntiharın Genel Provası” adlı oyun 3 sezon İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda kapalı gişe olarak sahnelendi. Serhat Kılıç, dört farklı karakteri canlandırdığı bu oyundaki performansı ile 14. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında, Yılın En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu dalında adaylığa layık görüldü. 2012 yılında Cats&Dogs (Soho İstanbul) adlı bir prodüksiyon şirketi kurdu. 2014 yılında Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan Nuri Bilge CEYLAN'ın yönetmenliğini yaptığı Kış Uykusu filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansı ile 47. SİYAD ödülleri, En iyi yardımcı erkek oyuncu performansı dalında adaylığa layık görüldü.

Oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur. 2014 yılında kurduğu tiyatro atölyesi olan Serhat Kılıç Okul'u hizmete açmıştır.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Gece Sempozyumu - Eric De Volder - 2018 - Yöneten: Mesut Arslan

Tek Kişilik Şehir - Behiç Ak - Serhat Kılıç Sahne Ankara - 2018 - Yöneten: Serhat Nalbantoğlu

Terör - Ferdinand von Schirach - Serhat Kılıç Sahne Ankara - 2018 - Yöneten: Yücel Erten

İntiharın Genel Provası : Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009 - Yöneten: Nurullah Tuncer

Vur Yağmala Yeniden : Mark Ravenhill - Tiyatro Dot - 2008 - Yöneten: Murat Daltaban

Oyunun Oyunu : Michael Frayn - Beşiktaş Kültür Merkezi - 2007 - Yönetmen: Mehmet Ergen

Böcek : Tracy Letts - Tiyatro Dot - 2006 - Yöneten: Murat Daltaban

Karımla Evleniyorum (Nikah Kağıdı): Ephraim Kishon - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2005 - Yönetmen: Levent Ulukut

Sevgili Doktor : Anton Çehov - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2005 - yönetmen: Emre Erçil

Memurin Faslı : Coşkun Irmak - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2004 - Yöneten: Abdullah Indır

Beğendiğiniz Gibi : William Shakespeare - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2004 - Yöneten: Zurab Siharulidze

Morgan Dağından İniş : Arthur Miller - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2003 - Abdullah Ceran

Scapin'in Dolapları : Molière - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2003 - Yöneten: Ahmet Mümtaz Taylan

Taşrada Bir Gün : İvan Sergeyeviç Turgenyev - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002 - Yöneten: Zurab Siharulidze

Azizname : Yücel Erten - Ankara Devlet Tiyatrosu (Öteki Tiyatro) - 2000 - Yöneten: Yücel Erten

Getto : Joshua Sobol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000 - Yöneten: Erhan Gökgücü

Müfettiş : Nikolay Gogol - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu : 1999 - Yöneten: Zurab Siharulidze

Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1999 - Yöneten: Semih Sergen

Kayıplar : Ariel Dorfman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1998 - Yöneten: Rutkay Aziz

Barış Adası Korsanlara Karşı : Hakan Güven - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1998 - Yönetmen : Hakan Güven

YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI

Pıtlatan Bal : Aziz Nesin - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2004

Barış Adası : Hakan Güven - Diyarbakır Şehir Tiyatroları - 1999

SİNEMA FİLMLERİ

Çember: Ateş Üstünde - 2019 - (Adem Yılmaz)

Robinson ve Cuma: Gürcan Yurt - 2015 - Robinson

Veda : Zülfü Livaneli - 2010 - Salih Bozok (30- 57 yaş)

Nokta : Derviş Zaim - 2008 - Selim

Kış Uykusu: Nuri Bilge Ceylan - 2014 - İmam Hamdi

Baskın Karabasan: Can Evrenol - 2015 - Polis

DİZİLER

2021- Şeref Bey

2020 Öğretmen (Taner Aslan)

2017-2019 - Söz (Çolak)

2017 - Çember (Adem Komiser)

2012-2016 - Seksenler (Ergun Plak)

2010-2011 - Ezel (Selim Uğurlu)

2009 - Benim Annem Bir Melek (İbadullah- Azerbaycan asıllı iş adamı)

2008-2009 - Yol Arkadaşım (İlker Elmastaş)

2006 - Hatırla Sevgili (Kamil Gündüz)

2000 - Bizim Evin Halleri (Karl Gurur)

TV PROGRAMLARI

Mutluluğun Anahtarı\Küçük Şeyler "dramatizasyonların hazırlanması ve canlandırılması" - TRT-1 - 2000 - 2007

Uyanık Bar "Serji karakteri ile programın hazırlanması ve sunulması" FOX TV - 2009 - 2010

Heberler "Memet Ali Alabora, Levent Kazak, Mahir İpek ile birlikte" Turkmax - 2010 - 2013

Paranoyak (TV shov) "Tek kişilik show programı" TV 8 - 2011

İnan Bana "çocuk programı" Star TV - 2013

Büyük Risk ''Yarışma Programı'' Show TV - 2014

Görevimiz Komedi "Yarışma Programı" FOX TV - 2016

Çok Tatlı "Çocuk Programı" Kanal D - 2018

RADYO PROGRAMLARI

Geceden Sabaha "Gaye Filiz Çele ile birlikte" Ankara TRT Fm - 2000 - 2001

Radio Night&Day Ankara - 1992 - 1994

Baykuş&Karga "Erdem Akakçe ile birlikte" Green Radio - 1994 - 1997

ÖDÜLLERİ

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Kış Uykusu)