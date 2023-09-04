Sergio Ramos, resmen Sevilla'ya transfer oldu

En kısa zamanda Sevilla ile antrenmanlara, yeni sezona başlamak istediğini aktaran deneyimli futbolcu, "Eve dönmeyi hep arzuluyordum. Buradan bir kez daha geçmeden hiçbir yere gitmek istemiyordum. Bunu dedem, babam, Sevillalı olduğumdan ve Puerta (2007'de maç sırasında sahada kalbi durarak vefat eden Sevillalı futbolcu) için yapmalıydım. Beni buraya getiren çok şey oldu. Zamanı gelmişti." ifadelerini kullandı.