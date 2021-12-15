Bu yaz Barcelona'ya transfer olan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Arjantinli Sergio Agüero, 33 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı!

Bir basın toplantısı düzenleyen Agüero "Profesyonel futbolu bırakmaya karar verdim. Bu benim için çok zor bir an. Bu kararı sağlığım nedeniyle aldım" ifadelerini kullanırken gözyaşlarını da tutamadı.

41 GOL ATMA BAŞARISINI GÖSTERDİ

Kariyeri boyunca 786 maça çıkan Agüero 426 gol atarken 118 golün de hazırlayıcısı oldu. Independiente, Atletico Madrid, Manchester City ve Barcelona formalarını terleten Agüero, Premier Lig'i beş kez, Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Kupa Amerika'yı birer kez kazandı. 33 yaşındaki yıldız 101 kez terlettiği Arjantin Milli Takımı formasıyla da 41 gol atma başarısı gösterdi.