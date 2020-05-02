ERDOĞAN KAYA

YAŞ: 19

MEVKİ: Stoper

2016 yılında Antalya'dan Beşiktaş altyapısına transfer olan ve 2018'de profesyonelliğe adım atan Erdoğan Kaya, bu sezon A Takımda şans bulan potansiyel yıldızlardan biri. U19 Ligi'nde 13 maçta 3 gol atarak savunma yönü kadar skorerliğini de konuşturan genç futbolcu, Milli Takım'da 2017'den bu yana görev buluyor. Türkiye Kupası'nda iki maçta 90'ar dakika forma giyen ve bir gol atan Erdoğan, Avrupa Ligi'nde de bir maçta oynamıştı.