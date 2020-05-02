Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada kulüpler ekonomik açıdan kötü etkilenirken UEFA ile organik bağı bulunan CIES'in araştırmasına göre futbol ekonomisi yüzde 40 oranında daralacak. Gelirlerin düştüğü bu ortamda kulüplerin birçoğu da çıkış yolunu altyapılarında bulacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçen günlerde yaptığı açıklamada altyapıyı işaret etmiş ve Sergen Yalçın'ın da genç oyunculara oynanması durumunda ligin kalan haftalarında şans vermeyi düşündüğünü belirtmişti.
Daha önce altyapıdan yakaladığı jenerasyonlarla çeşitli başarılar yakalayan Beşiktaş özüne dönmeyi planlarken sizler için siyah-beyazlı kulübün altyapısında en çok dikkat çeken oyuncuları derledik.
ERSİN DESTANOĞLU
YAŞ: 19
MEVKİ: Kaleci
2013 yılında Bayrampaşaspor'dan Beşiktaş altyapısına geçiş yapan ve 2017'de profesyonel olan Ersin Destanoğlu, bu sezon U19 Ligi'nde gösterdiği performansla formaya en yakın adaylardan biri. Utku Yuvakuran'ın yıllardır beklenen çıkışı yapamaması ve Loris Karius'un durumundaki belirsizlik, Utku'nun önünü açtı. 19 yaşındaki file bekçisi Milli Takım'da çeşitli yaş gruplarında da görev yaptı.
ERDOĞAN KAYA
YAŞ: 19
MEVKİ: Stoper
2016 yılında Antalya'dan Beşiktaş altyapısına transfer olan ve 2018'de profesyonelliğe adım atan Erdoğan Kaya, bu sezon A Takımda şans bulan potansiyel yıldızlardan biri. U19 Ligi'nde 13 maçta 3 gol atarak savunma yönü kadar skorerliğini de konuşturan genç futbolcu, Milli Takım'da 2017'den bu yana görev buluyor. Türkiye Kupası'nda iki maçta 90'ar dakika forma giyen ve bir gol atan Erdoğan, Avrupa Ligi'nde de bir maçta oynamıştı.
RIDVAN YILMAZ
YAŞ: 18
MEVKİ: Sol bek
2013 yılında Beşiktaş altyapısına geçen ve 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Rıdvan, Milli Takım formasını da çeşitli kategorilerde terletti. Bu sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig'de birer maçta forma giyen genç futbolcu, U19 Ligi'nde ise 17 maçta 3 golle dikkat çekti.
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