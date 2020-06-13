Beşiktaş zirve hesapları yapıyordu. En azından sezonu ilk dört içinde bitirme amacındaydılar. Antalyaspor karşısına bu düşünce ile çıktılar. Ne var ki hedef gerçekleşmedi. Bunun temel nedeni Sergen Yalçın'ın sahaya çıkardığı yanlış kadroydu.

İkinci yarı yanlışını düzelten Sergen hocaya soralım. N'Koudou, Ljajic, Lens ve Caner neden ilk 11'de yoktular? Bu oyuncular oyuna girdiğinde farkı herkes gördü. İlk yarı kaleyi bulan tek şut yokken ikinci yarı sayısız pozisyon vardı. Bu nedenle ilk yarıdaki kötü oyun, kaybedilen maçın somut göstergesiydi.

Golcü Burak cezası nedeniyle sahada yoktu. Ne yazık ki Burak'ın alternatifi yok.

Elbette uzun süre futboldan uzak olmak takım oyununu etkiliyor. İşte tam da bu nedenle sonucu değiştirecek kaliteli ayaklara gereksinim duyulduğu da bir gerçek.

Sergen hoca her iki yarıyı analiz ettiğinde gerçeği görecektir.

Beşiktaş son bölümde maçı çevirebilirdi. Lens ve N'Koudou önemli pozisyonlar yarattılar. Top taşıma, adam geçme gibi özelliklerini izledik. Antalyaspor'un kalecisinin de hakkını vermeliyiz. Önemli kurtarışlara tanık olduk.

Siyah-beyazlılar yenilmesine karşın ikinci yarı çok iyi oynadı. Farklı kazanabilirlerdi. Sorun gol vuruşunun olmayışıydı.

Kaybedilen maçın tek güzel yanı iki genç ismin sahada yer almasıydı. Kaleci Ersin ile sol bek Rıdvan gelecek adına umut verdiler. İki genç oyuncu Beşiktaş'ın en büyük kazancı olacak şüphesiz.