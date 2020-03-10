10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın'ın sözleri...
"Beşiktaş'a başladığımda, orta 1'e falan gidiyordum. O zamandan bu zamana, 35 sene falan geçti herhalde. İlk başladığımızda, abondane olduk biraz. Yıllarca oynadık, futbol hayatımız uzun süre burada devam etti, burada başladı. Altyapıyı da sayarsak uzun yıllar geçti. Dönüp tekrar antrenör olarak başlamak, duygusal olarak açıklanması zor. Yavaş yavaş alışıyoruz biz de. Yeni yeni nerede olduğumuzun farkına varıyoruz. Oyuncularda adaptasyon sorunu oluyor ya, hocada da oluyor demek ki"
"EYVAH, NEREYE GELDİK' DEDİM"
"İmza töreninde ben şok oldum, çok şaşırdım. Taraftarın o ilgisi, alakası, beni hem çok duygulandırdı, hem de sorumluluğumuzun ne kadar fazla olduğunu hissettirdi. Eyvah, nereye geldik, yandık, ne yapacağız dedim. Bu kadar sevgi karşılığında karşıya da bir şey vermemiz lazım. Bize farkındalık getirdi imza töreni. Geldiğiniz yer böyle bir yer, tavrınızı ona göre belirleyin açısından farklı oldu."
MADDİ DURUM SÖZLERİ
"Dışarıdan baktığımızda basında yazılanları biliyoruz, maddi açıdan problemleri olduğunu biliyorduk ve oyunsal anlamda ciddi sıkıntılar olduğunu görüyorduk. Maddi durum çok iç açıcı durumda değil, ciddi sıkıntılarda yola devam etmeye çalışıyoruz ama büyük takımlarda olabilir bunlar. Şampiyon olduğumuz sene de madddi olarak sorun yaşadık, oyuncular ödemeleri geç alıyorlar ama alıyorlar. 2-3 ay geçse de, alıyorlar. Başkan da söz verdi, sezon sonunda kimsenin alacağı kalmayacak, ödeyeceğiz dedi. Oyuncuların maddi olarak bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Oyuncularım daha fazla işin içine girmeye başladılar oyun anlamında da"
"MALATYA'DA BAŞARILI OLAMADIM"
"Beni de Malatya'dan gönderdiler, ben de orada başarılı olamadım. Herkes bir yerlerde sorun yaşayabilir, bu hocanın iyi, kötü olduğunu göstermez. Hedeflerin ne olduğu önemli. Büyük takımlardaki hedefler zor hedefler. Anadolu öyle değil, hedef Türkiye Kupası'nı almak. Burada hedefler maksimumda, ona göre hazırlanmak, bir oyun belirlemek lazım. Biz Beşiktaş'ın oynayacağı oyunu oymatmaya çalışıyoruz. Hangi kadro olursa olsun, Beşiktaş bir oyunu oynayacak. Sistemimize uygun oyuncular almaya çalışacağız, sisteme uygun oyuncular devam edecek. Sisteme uymuyorsa, gidecek, oynamayacak"
"BÜYÜK TAKIM, İKİ 6 NUMARA İLE OYNAMAZ!"
"4-5 haftada çok yukarı çıkan performanslar var. Elneny, bizden önce klasik 6 numara gibi oynuyordu, biz ona daha farklı bir sorumluluk veriyoruz, sürekli öne, daha hızlı oynamasını istiyoruz. Ceza alanı içine girmesini istiyoruz. Burak'ın golünün asistini yaptı. Büyük takımlarda statik bir oyun olmaz. İki bekleyen 6 numara ile büyük takım oynayamaz, iki hücuma katkı yapmayan 6 numara ile kaleye gidemezsin. Büyük takımda, kaleci haricindeki 10 oyuncunun da skora katkı yapması lazım.Bana sahada iş yapmıyorsa, ben ne yapayım yetenekli oyuncuyu? Yetenekli oyuncu, sahada"
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