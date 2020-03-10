"Ben oyuncularımı bir sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu gibi görüyorum, bunların hepsi aktör. İzleyelim ve eğlenelim. Eğlence olarak görelim bunu. Kavga, gürültü, fanatiklik... Türk futbolu gelişmiyor deniyor, bu ekonomik yapıda nasıl gelişecek? Adam 1 milyar euroluk takımla çıkıyor Avrupa'da, senin durumun belli. Neden böyle oluyor, onu araştıracaklar, o benim işim değil. Avrupa'dan 20-30 milyon euro verip oyuncu mu alıyoruz? Almıyoruz, neden durumumuz böyle? Binlerce taraftar sosyal medyadan çağrı yaparken, benim buraya gelmeme lüksüm zaten olamaz, burada maddi bir şeyler konuşma lüksüm olamaz. Olmadı da zaten, hiçbir şey de istemedim. Bütçe 100-150 olduğu zaman da biz göreve gelmiyoruz zaten, zor zamanda geliyoruz. Bizim için de iyi, zor zamanda bir şey yaparsak, bunun duygusal hazzı da başka olur"