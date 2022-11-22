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Haberler Magazin Sergen Deveci, İstanbul'a getirildi! İşte ilk görüntüler... - Magazin haberleri

Sergen Deveci, İstanbul'a getirildi

Amasya-Çorum yolu üzerinde 3 tiyatro oyuncusunun hayatını kaybettiği kazada, oyuncu Sergen Deveci ağır yaralanmıştı. Ambulans uçakla İstanbul'a getirilen Deveci'nin hastanede köpeği Sherlock'a sarıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

Giriş: 22.11.2022 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
Sergen Deveci, İstanbul'a getirildi! İşte ilk görüntüler... - Magazin haberleri
DHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi; Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun'da hastaneye sevk edildi. Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'nin hastane servisinde tedavileri sürerken, Sergen Deveci ise ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

KÖPEĞİNE SARILDI

Deveci'nin hastanede köpeği Sherlock'a sarıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Deveci'nin bilincinin açık olduğu görüldü.

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