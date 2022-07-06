Serenay oynadı, Umut izledi

Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra gönlünü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen'e kaptıran Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz'da 30 yaşına basmıştı.
Evirgen, sevgilisinin doğum gününü Yunanistan tatilinde kutladı. Aşklarını geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya taşıyan çift, soluğu Kiklad Adaları’ndaki Naousa bölgesinde aldı.
SERENAY OYNADI, UMUT İZLEDİ
Birlikte tatil yapan ikili, önceki akşam bir mekanda eğlendi. Serenay Sarıkaya, elinde tefle Yunan müzikleri eşliğinde çıplak ayakla dans etti. Umut Evirgen ise oturduğu yerden sevgilisini hayranlıkla izledi.
Yunan müzikleri eşliğinde kıvrak hareketlerini sergileyen oyuncuya, mekandaki diğer müşteriler de eşlik etti. Çiftin o anları sosyal medyada paylaşıldı.
"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN BİR TANEM"
Öte yandan birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, sonunda aşklarını sosyal medyaya taşımıştı. Evirgen, 30. yaşına giren sevgilisinin doğum günü için Instagram hesabından bir paylaşım yapmıştı.
Sarıkaya ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Evirgen, gönderisine, "Happy birthday bir tanem..." notunu düşmüştü.
"HAYATIMA BİRİNİN GİRMESİNE HAZIR DEĞİLİM" DEMİŞTİ
Öte yandan daha önce kalbinin boş olduğunu ifade eden oyuncu, "İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?" sorusuna yanıt vermişti. Sarıkaya, "Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim." demişti.
"O anda içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum." ifadelerini kullanan oyuncu, "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim." şeklinde konuşmuştu.
Sarıkaya, 2020'de ünlü komedyen Cem Yılmaz ile birlikteliğini sonlandırmıştı.
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