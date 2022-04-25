BU SÖZLER 'AYRILIK MI GETİRDİ?

Evirgen'le 3 yıllık ilişkisini de 2020 yılında bitiren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den kafaları karıştıran bir paylaşım gelmişti. Büyüküstün, Umut Evirgen Sarıkaya ile aşk yaşarken Instagram hesabından günlüğünden parçalar paylaşmıştı. 27 Ocak 2019 tarihli sayfada şu sözler yer alıyordu:

Sevgilim, nasıl özlemişim oranda, buranda olmayı... Avare dolanmayı böyle. Her sokağında sağa, sola bakınarak hiçbir şey yapmak zorunda olmadan... Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim sevgilim. Seninle vakit geçirmeyi, dikkatimizi dağıtacak hiçbir şey olmadan etrafımızda... Sokaklarında dolaşırken çıkartıyorum üzerimdekileri bir bir... Üşümekten kormadan... Aslında ne çok korkarım üşümekten bilirsin. Üst üste giyinirim kışın, kat kat… Ama bugün hafif yağmurlu soğuğunda, sokaklarında adım attıkça tek tek terk ediyorum katlarımı.

Tuba Büyüküstün, 27 Ocak 2019 tarihinde Umut Evirgen ile beraberdi. Ünlü oyuncunun ayrılığın ardından bu paylaşımı yapması "Eski aşka gönderme!" olarak yorumlanmıştı. Bazıları da bu dizeleri çok sevdiği şehir olan Paris'e yazdığını savunmuştu. Evirgen ile Sarıkaya'nın, Büyüküstün'ün bu gönderisinin ardından yollarını ayırdığı konuşuluyor.