"SIKILDIM!"

"Yok arkadaşlar, öyle bir şey demeyelim. Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım." şeklinde konuşan oyuncu, söylentilerin asılsız olduğunu dile getirdi.

"Aşk" sorularını geçiştiren Serenay Sarıkaya, "Yeni işlerim başlıyor, o yüzden çok heyecanlıyım." diye konuştu.