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Seren Serengil: Organlarım iflas etmek üzere!

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromu'na yakalanan Seren Serengil, cuma sabahı ameliyat olacağını açıkladı. "Organlarım iflas etmek üzere!" diyen Serengil, sevenlerinden dua istedi

13.12.2021 - 16:25 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2016'da midesinden ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil (50), sıkıntılı dönemden geçiyor. 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

  • Sunucusu olduğu programda konuşan Seren Serengil; karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu ifade etti. 

  • "AMELİYAT MASASINDA KALABİLİRMİŞİM!"

    "Artık hastalıkla gündeme gelmek istemiyorum!" diyen Serengil, sevenlerinden dua istedi. Ünlü isim daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Perşembe günü hastaneye yatacağım, cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Çok korkuyorum, vücut kaldıramayabilirmiş... 'Ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü de gidebilir. Kan organlara gitmiyor.

  • "HERKES ÇOK ÜZÜLÜYOR"

    Yılbaşına kadar beklemeyi düşünüyordum ama o kadar zamanımız yokmuş, bir an önce olmam gerekiyor. Bu duruma herkes çok üzülüyor, bir an önce bitsin sürekli hastalıkla gündeme gelmek de istemiyorum.

  • "BOYUM 4 SANTİM KISALDI"

    43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde ameliyatını gerçekleştiren İzmir'deki hastanenin ve doktorun kendisine yardımcı olmadığını ve bu nedenle şikayetçi olacağını açıklamıştı. 

    Serengil, "Pankreas yetmezliği, karaciğer yetmezliği var, safra kesem alındı, böbrek taşı düşürmeye başladım. Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Boyum 4 santim kısalmış." demişti.

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