Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu

Sunucu Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları yaşadığını duyurdu.
Instagram hesabından açıklama yapan Serengil, "Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin, sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm" ifadelerini kullandı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Dün sunucusu olduğu programda ameliyat olmak için şehir dışına çıkacağını ifade eden Seren Serengil, "Seyahat etmek zorunda olduğum için bugün yayından erken ayrılacağım" şeklinde konuştu.
Gözyaşlarına hakim olamayan 49 yaşındaki Serengil, uçağı kaçırmayı göze alarak köpeklerini görmek için eve gideceğini de sözlerine ekledi.
"ANNEM ÜZÜLMESİN DİYE BELLİ ETMEMEYE ÇALIŞTIM"
Seren Serengil, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin, sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi.
"AMELİYAT OLMAZSAM YAZA ÇIKAMAZMIŞIM"
46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum. Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut? Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak.
Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım. Dualarınızla yine bunu da atlatacağım. İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah...
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