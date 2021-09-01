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Seren Serengil'den 'Haldun Demirhisar' iddiası: Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarını Naz Elmas sızdırdı! - Magazin haberleri

Seren Serengil: Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarını Naz Elmas sızdırdı

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı Haldun Demirhisar'la görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya ve Demirhisar'ın birlikte yer aldıkları fotoğrafların basına sızdırılması üzerine Seren Serengil'den Naz Elmas'ı kızdıracak bir iddia geldi

01.09.2021 - 15:20 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile birlikteliğini geçtiğimiz yıl ekim ayında sonlandıran oyuncu Serenay Sarıkaya'nın adı iş insanı Haldun Demirhisar'la anılmıştı. Göcek'te bulunan villasında arkadaşlarını ağırlayan Sarıkaya ile Demirhisar, baş başa sohbet etmişti.

  • "O FOTOĞRAFLARI NAZ ELMAS SIZDIRDI"

    Seren Serengil'den ikilinin bu fotoğraflarının basına sızdırılmasıyla ilgili şaşırtan bir iddia geldi. Serengil, sunuculuğunu üstlendiği 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda görüntülerin Naz Elmas tarafından servis edildiğini ileri sürdü.

    Konuyla ilgili iddialarını sürdüren Seren Serengil, "Naz, kocasını kıskanmış ve rahatsız olmuş. Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar’ın fotoğrafları basına sızdıran isim bu sebeple Naz Elmas. Bu daha sonra ortaya çıkmış arkadaş grubu içerisinde o sebeple herkes Naz'a küsmüş." şeklinde konuştu. Taraflar, haklarında ortaya atılan dedikodularla ilgili suskunluğunu koruyor.

  • NE OLMUŞTU?

    Nisan ayında ünlü oyuncunun, iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. İkilinin, Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görülmesi dedikoduları daha da alevlendirmişti.

  • "O YORUMLARI KINIYORUM!" DEMİŞTİ

    Sarıkaya, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından şu açıklama yapmıştı. Oyuncu, "Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum." demişti.

  • Sarıkaya ve Demirhisar, bu açıklamadan bir süre sonra iş insanının Fethiye Göcek’te bulunan villasında arkadaşlarını ağırlamıştı. Ardından dostlarını uğurlayan ikili, baş başa sohbet etmişti. Sarıkaya ile Demirhisar'ın birlikte görüntülenmemek için iş insanının evinde kaldığı iddia edilmişti.

    HALDUN DEMİRHİSAR HAKKINDA

    Heavenly dDF isimli şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş insanı. Otel, mimar ofisi ve restorant işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.

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