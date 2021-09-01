"O FOTOĞRAFLARI NAZ ELMAS SIZDIRDI"

Seren Serengil'den ikilinin bu fotoğraflarının basına sızdırılmasıyla ilgili şaşırtan bir iddia geldi. Serengil, sunuculuğunu üstlendiği 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda görüntülerin Naz Elmas tarafından servis edildiğini ileri sürdü.

Konuyla ilgili iddialarını sürdüren Seren Serengil, "Naz, kocasını kıskanmış ve rahatsız olmuş. Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar’ın fotoğrafları basına sızdıran isim bu sebeple Naz Elmas. Bu daha sonra ortaya çıkmış arkadaş grubu içerisinde o sebeple herkes Naz'a küsmüş." şeklinde konuştu. Taraflar, haklarında ortaya atılan dedikodularla ilgili suskunluğunu koruyor.