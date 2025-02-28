Nevin Torun, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, zina gerekçesiyle eşi Cenk Torun'a boşanma davası açmıştı. Nevin Torun, eşi Cenk Torun'un kendisini rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını ileri sürmüştü.

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Seren Serengil, Cenk Torun ve Mahassine Merabet hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Serengil, 25 yıllık dostu Nevin’in ailesine her zaman şahit olduğunu, onun çok iyi bir anne, eş ve başarılı bir kadın olduğunu vurguladı.

Seren Serengil

"EVİN TÜM YÜKÜ NEVİN'DEYDİ"

Serengil'in iddiasına göre; Nevin Torun'un eşi Cenk Torun, uzun süredir işsizdi ve Nevin Torun evin tüm yükünü sırtlıyordu. Ancak Cenk Torun, bir dizide rol almaya başladıktan sonra eşine karşı olan tavırları değişti.

Cenk Torun ve eşi Nevin Torun

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"SADAKATSİZLİĞİ MESAJLARDAN YAKALADI"

Seren Serengil, Nevin Torun'un Cenk Torun'un sadakatsizliğini mesajlaşma ve telefon görüşmeleri sırasında yakaladığını söyledi.

Seren Serengil, dizi setinden aldığı bilgiler doğrultusunda; Cenk Torun ve Mahassine Merabet’in yakınlaştığını, ikilinin sette saatlerce aynı odada kaldığını ve el ele görüldüklerini söyledi. Ayrıca ikilinin, ayrı tutulan bir evde bir araya geldiklerini öne sürdü. Serengil; "Bir insanın asla karısı için söylemeyeceği şeyleri erkek arkadaşlarıyla konuşarak affedilemez bir duruma düşmesini 50 yaş sendromuna bağlıyorum" ifadelerini kullandı.

Cenk Torun ve Mahassine Merabet

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

Cenk Torun'un kısa süreli bir hayal dünyasında yaşadığını belirten Seren Serengil, dizilerin biteceğini ve gerçeğin ortaya çıkacağını dile getirdi. Serengil, ayrıca bir davette Cenk Torun ve Mahassine Merabet'i el ele gördüğünü söyledi.

Nevin Torun'un yaşadığı bu sürecin kendisini derinden üzdüğünü belirten Seren Serengil, ailelerin dağılmaması gerektiğini savundu.

Cenk Torun ve Nevin Torun'un Şan adında bir oğlu bulunuyor