Şeref Sözü'nün dün akşam ekrana gelen ilk bölümünde; Beyrut'tan Adabeyli Adası'na uzanan yolculuğun finalinde heyecan doruğa ulaştı. Düğün gününde Cihan, yanında karısı İsra ile gelince tüm aile büyük bir şok yaşadı. İsra'nın, Cihan Adabeyli'nin karısı olarak gelişi tüm düzeni değiştirecek ve Adabeyli Adası'nda bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.
"İsra, eşim..."
CİHAN ADABEYLİ'NİN 'ŞEREF SÖZÜ'!
Cihan Adabeyli, Adabeyli Adası'nın ve ailesinin kurallarını koyan, koca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Cihan'ın hayatı, yıllar önce hayatını kurtaran Ömer Nasir'e verdiği 'Şeref Sözü'nü tutmak için yola çıkmasıyla değişti.
"Size 'Şeref Sözü' veriyorum!"
CİHAN ADABEYLİ, İSRA'YA ULAŞTI!
Ömer Nasir'in kızı İsra, eski nişanlısı Faruk'tan kaçıyordu. Kucağında yeni doğmuş bebeği ve dadısı Mahbube ile Türk Elçiliği'ne sığınan İsra, babasının ona yardım istemesi için verdiği numarayı aradı. Yaşamak için son çaresi bu numaranın sahibi Cihan'dı! Diğer tarafta Adabeyli Adası'nda Cihan ve Yasemin'in büyük düğün hazırlığı vardı. Düğüne çok az bir zaman kalmasına rağmen Cihan, hemen uçağa atlayıp Lübnan'a doğru yola çıktı. İsra, köşeye sıkışmış halde hem çocukluk aşkını hem de hayatını kurtaracak adamı beklerken Cihan, elçilik kapısında bekleyen Faruk'u atlatarak içeri girmeye başardı.
İsra, Cihan'dan yardım istiyor;
Cihan Adabeyli, İsra'nın yanında;
CİHAN VE İSRA EVLENDİ!
İsra ve bebeğini oradan çıkarmanın tek bir yolu vardı; evlenmeleri! Cihan, hayatını değiştirecek o kararı alarak İsra ile evlendi ve bebeğin kimliğine de baba adı olarak Cihan yazıldı. Bundan sonra tek yapmaları gereken şey konsolosluktan çıkarak Adabeyli Adası'na dönmekti ancak Faruk'tan kurtulmak o kadar kolay olmadı. Faruk, Cihan'ı vurup elinden İsra'yı ve bebeği zorla aldı. İntikamını almak için İsra'yı öldürmek isteyen Faruk'u son anda durduran Cihan, Faruk'u vurarak hem İsra'yı hem de bebeği kurtardı.
Cihan ve İsra evleniyor;
Şeref Sözü, Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!
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