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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdar Topraktepe: Beşiktaş’a hizmet için buradayız - Beşiktaş Haberleri

        Serdar Topraktepe: Beşiktaş’a hizmet için buradayız

        Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, MKE Ankaragücü karşısında iyi bir oyun oynadıklarını söyleyerek, "Arkadaşlık, mücadele ve takım birlikteliğini net sahaya yansıttık. Umarım bundan sonra da devam ederiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 23:27 Güncelleme: 19.04.2024 - 23:27
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        "Beşiktaş'a hizmet için buradayız"
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        Trednyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı Teknik Direktör Fernando Santos ve ekibine teşekkür ederek sözlerine başladı.

        "DOĞRU GEÇİŞ OYUNLARI OYNADIK"

        MKE Ankaragücü’nün iyi bir futbol oynadığını dile getiren Topraktepe, “Geri çekilmedi. O yüzden mücadele iyi geçti. Ankaragücü sahasında en çok pas yapan takımlarından biri. Biz de önde oynayıp, baskı yapıp, ön tarafta pas yapmalarına izin vermezsek daha iyi olacağını düşündük. Baskımız yer yer iyi oldu, yer yer olmadı. Neticesinde golü bulduk. Doğru geçiş oyunları oynadık. Arkadaşlık, mücadele ve takım birlikteliğini net sahaya yansıttık. Umarım bundan sonra da devam ederiz. Kupa maçı da zor olacak. İyi bir şekilde hazırlanıp oraya gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

        "BU FORMAYI GİYİYORLARSA, HAK ETTİKLERİ İÇİN GİYİYORLAR"

        Serdar Topraktepe, ligde 5 maç sonra galip gelmelerinin önemine değinerek, “Bütün futbolcu arkadaşlarımızla beraber bir karar aldık. En çok üzülen taraf onlar. 5 maç sonunda hem taraftarın hem camianın buna ihtiyacı vardı. Hepsi iyi mücadele etti. Ben onlara sadece Beşiktaş formasının çok büyük olduğunu söyledim. Bu formayı giyiyorlarsa, hak ettikleri için giyiyorlar. Onlar da bunun hakkını verdi. Birlik ve mücadele istedik” şeklinde konuştu.

        "BEŞİKTAŞ'A HİZMET İÇİN BURADAYIZ"

        Uzun süre hangi mevkide olursa olsun Beşiktaş’a hizmet etmek istediğinden bahseden Topraktepe, “18-19 yaşında Beşiktaş formasını giydiğim ilk maçı unutmam. Tüylerim diken dikendi. Bugün de önceki 3 maçta da öyleydi. Görev nerede verilirse çalıştırırız. Beşiktaş’a hizmet için buradayız. İnşallah uzun süre Beşiktaş’a hizmet edeceğiz” cümlelerine yer verdi.

        Başarılı çalıştırıcı, MKE Ankaragücü ile 23 Nisan Salı günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakasıyla ilgili ise, “Kupa maçına camiamız odaklandı. O maçın buradan daha zor olacağını söyledim. Maçtan sonra analizlerimiz yapıp en iyi şekilde o maça çıkacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

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