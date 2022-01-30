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Serdar Ortaç'tan 'kürtaj' itirafı: Aralarında ünlüler de var!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam dinleyicileriyle buluştu. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Baba olmak için geciktiğini söyleyen müzisyen, "Şimdiye kadar hiç böyle bir imkan ya da düşünceniz olmadı mı?" sorusuna, "Kaç tane olacaktı, hep kürtaj oldular. Yazık..." yanıtını verdi. Ortaç ayrıca bu kişiler arasında ünlü isimlerin de olduğunu açıkladı

30.01.2022 - 09:59 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Ortaç, konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

  • 2014'te evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019'da boşandıktan sonra meslektaşı Seçil Gür'le ilişkisini de geçen yıl biten Serdar Ortaç, çocuk sahibi olmak için geciktiğini ifade etti.

    51 yaşındaki popçu, muhabirlerin "Şimdiye kadar hiç böyle bir imkan ya da düşünceniz olmadı mı? Bir kez daha aşık olursanız baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

  • "HEP KÜRTAJ OLDULAR"

    Ortaç, "Kaç tane olacaktı hep kürtaj oldular, kaç tane... Yazık..." ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, daha sonra "Peki bu kürtajı tercih edenler arasında bizim tanıdığımız isimler de var mı?" sorusuna ise "Var. Kaç tane oldu. İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum." diyerek isim vermekten kaçındı.

  • "BANA ONDAN BAHSETMEYİN!"

    Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili yöneltilen soruları ise yanıtlamak istemedi. Şarkıcı, "Bana ondan bahsetmeyin. Bütün borçlarımı ödedim, lanet olsun. Yarasın... Allah nasıl yaratacaksa... 8 senelik kocasının evine haciz koyduran kadına, o paralar nasıl yarayacaksa yarasın. Bırakın yaram kanasın." diye konuştu.

  • SERT TEPKİ 

    Ortaç'ın 'kürtaj' açıklamalarının ardından oyuncu Gonca Vuslateri, ünlü şarkıcıya tepki gösterdi. Vuslateri, "Bu nasıl leşlik! Yalnızca erkekler cevabını versin bu açıklamanın. Türkiye'de doğru düzgün erkek de çok çünkü. Nasıl talihsiz bir açıklama. Hala çatal fırlatabileceğini sanıyor." ifadelerini kullandı.

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