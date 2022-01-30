"ÇOCUK İSTEYEN BENDİM!"

Öte yandan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ise daha önce "Keşke bir çocuğum olsaydı diyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Keşke çocuğum olsaydı ve bunu yıllar evvel yapsaydım. Her gün bunu kendime söylüyorum. Çocukları ezelden beri çok severim. Kesin 3 ya da 5 çocuğum olurdu. Serdar’la evliliğimde hayatımız çok tempoluydu. Çocuk isteyen de sadece bendim. Ama ben de yaşlanıyorum. O zaman çocuğum olsaydı şimdi 8 yaşında olacaktı.