Ünlü şarkıcı ayrıca, "Telefon denen şey elinde oluyor insanın. Arıyorsun, açılıyor. Kapı da öyle. Gidiyorsun, açılıyor. Dua et ramazan! Yıllar önce hapishaneye giderken beyefendi, Gündeş arkasından arabayla takip ediyordu. Unutuyor herhalde, ne diyeyim. Kendi kişiliğini bana niye bağlamış seneler sonra anladım. 'Çantalarınızı yiyin' dedi ya, ona istinaden. Dost dosttur! Aramak da, gitmek de insanın elindedir! Hele ki hapise girerken arkamdan gelen biriyse... Akıllanmıyor adam, enteresan!" dedi.