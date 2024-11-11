Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Serdar Ortaç'tan açıklama - Magazin haberleri

        Serdar Ortaç'tan açıklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da aralarında olduğu 16 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin ise aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Mahkemeye götürülürken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, "Çok üzgünüm. İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Serdar Ortaç 'Allah beni affetsin, millete kötü örnek oldum' dedi. Son dakika haberine göre, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'a ev hapsi verildi. Ortaç, özür dilerken "Pişmanım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 20:15 Güncelleme: 11.11.2024 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serdar Ortaç'tan açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serdar Ortaç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 15 kişiyle birlikte, sabah saatlerinde göz altına alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

        Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç, ev hapsi cezası alarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Serdar Ortaç, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada pişman olduğunu belirterek şunları söyledi; "Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Çok pişmanım. Yani topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Bu kumar belası hala başıma işler açıyor, nasıl bir illetse... Herkesten özür diliyorum. Eğer millete hakikaten kötü örnek olduysam, Allah kahretsin yani. Bir şey diyemiyorum, ama işte bak evimi, barkımı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlığımı aldı, bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete nasıl anlatacağız bu işi bilemiyorum. Bilinçsizce oldu beni otel açılışına davet ettiler Malta adasına. Restoran açılışı diye orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik yani. Bir diyemezsin gurbette. Malta'da kaldık. Hatta maç açıktı, bana 'Serdar Bey skor nedir' diye soruyor. Ben üst, alt ne olur, bunlardan anlamam. Pişmanım üzgünüm. Yani herkes kumarbaz olmuş. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız herkesin başına böyle şeyler gelecek. Kontrol olacakmışım. İnşallah konserleri etkilemez. Mehmet Ali Erbil de benimleydi Malta'da. Onun da bilgisi yokken her şey oldu. Onun suçu yok. Ama hukuk onlar daha iyi bilir."

        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Serdar Ortaç
        #Mehmet Ali Erbil

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Yine kasım yine hüzün!
        Yine kasım yine hüzün!
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Habertürk Anasayfa