Serdar Ortaç'tan açıklama

Serdar Ortaç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 15 kişiyle birlikte, sabah saatlerinde göz altına alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç, ev hapsi cezası alarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serdar Ortaç, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada pişman olduğunu belirterek şunları söyledi; "Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Çok pişmanım. Yani topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Bu kumar belası hala başıma işler açıyor, nasıl bir illetse... Herkesten özür diliyorum. Eğer millete hakikaten kötü örnek olduysam, Allah kahretsin yani. Bir şey diyemiyorum, ama işte bak evimi, barkımı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlığımı aldı, bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete nasıl anlatacağız bu işi bilemiyorum. Bilinçsizce oldu beni otel açılışına davet ettiler Malta adasına. Restoran açılışı diye orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik yani. Bir diyemezsin gurbette. Malta'da kaldık. Hatta maç açıktı, bana 'Serdar Bey skor nedir' diye soruyor. Ben üst, alt ne olur, bunlardan anlamam. Pişmanım üzgünüm. Yani herkes kumarbaz olmuş. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız herkesin başına böyle şeyler gelecek. Kontrol olacakmışım. İnşallah konserleri etkilemez. Mehmet Ali Erbil de benimleydi Malta'da. Onun da bilgisi yokken her şey oldu. Onun suçu yok. Ama hukuk onlar daha iyi bilir."