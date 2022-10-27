Serdar Ortaç 29 Ekim'de hayranlarıyla buluşacak!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet tarihimiz için çok büyük bir öneme sahip olan bu günde yürüyüşler, konserler, spor etkinlikleri düzenlenecek. Bu etkinliklerin yanı sıra sevilen sanatçıların sahne alacağı konserler organize edildi. Pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç da Bahçelievler Belediyesi organizasyonunda konser verecek. 29 Ekim'de Bahçelievler'de Serdar Ortaç konserine ilgi oldukça fazla. Konsere katılmak isteyenler "Serdar Ortaç konseri ne zaman, saat kaçta? Serdar Ortaç konseri nerede, ücretsiz mi?" sorularını sormaya başladı.