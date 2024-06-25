Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç'tan dikkat çeken açıklama: Oğlum evlenmesin, eğlensin - Günün magazin haberleri

        Serdar Ortaç'ın annesi: Oğlum evlenmesin, eğlensin

        Son dönemde sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamalarda adından söz ettiren Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç, oğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Evlenmesini ve baba olmasını istemiyorum. Birliktelikler yaşasın, gezsin, eğlensin. Canı sağ olsun"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 07:35 Güncelleme: 25.06.2024 - 08:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serdar Ortaç, Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi. Ortaç'ı dinlemeye gelenler arasında annesi Nesrin Ortaç da vardı.

        • 2

          "TAKİPTEYİM ARTIK"

          Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nesrin Ortaç; "Her konserinde olduğu gibi şimdi de çok heyecanlıyım. Oğlum sigarayı ve alkolü bıraktı. Şimdi görmeye geldim. Takipteyim artık. Bundan sonra bir daha kullanmayacak" dedi.

        • 3

          "OĞLUM EVLENMESİN, EĞLENSİN"

          Nesrin Ortaç, gazetecilerin, "Serdar Ortaç'ın evlenmesini ve baba olmasını istiyor misiniz?" şeklindeki sorusuna; "Evlenmesini ve baba olmasını istemiyorum. Birliktelikler yaşasın, gezsin, eğlensin. Canı sağ olsun. Sağlığı yerinde olsun yeter" yanıtını verdi.

        • 4

          "SERDAR BİR ŞEY ANLATMAZ"

          Öte yandan Nesrin Ortaç, uzun yıllardır kronik sinir sistemi hastalığı olarak bilinen Multipl Skleroz (MS) ile mücadele eden oğlu Serdar Ortaç'ın zor zamanlarında kendisine bir şey anlatmasını söyledi. Anne Ortaç, "Serdar bir şey anlatmaz" dedi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşiyle ilgili dedikodu muhtarı aza katili yaptı!
        Eşiyle ilgili dedikodu muhtarı aza katili yaptı!
        Irak'tan Türkiye ve İran sınırlarının güvenliği için yeni plan
        Irak'tan Türkiye ve İran sınırlarının güvenliği için yeni plan
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        İtalya 90+8'de turladı!
        İtalya 90+8'de turladı!
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Aynı tarla 4.kez yandı
        Aynı tarla 4.kez yandı
        Julian Assange serbest kalacak mı?
        Julian Assange serbest kalacak mı?
        Böcek fotoğrafları yarışmasının kazananı guguklu arılar oldu
        Böcek fotoğrafları yarışmasının kazananı guguklu arılar oldu
        G.Saray'dan dev teklif!
        G.Saray'dan dev teklif!
        "Aşırı sağcı AfD AP'de yeni bir grup kurmayı planlıyor"
        "Aşırı sağcı AfD AP'de yeni bir grup kurmayı planlıyor"
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Kraliyette dert üstüne dert
        Kraliyette dert üstüne dert
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın tutuklandı
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın tutuklandı
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Otel odasında ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı
        Otel odasında ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Habertürk Anasayfa