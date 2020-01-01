01 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2020 yılına Kıbrıs'ta 'merhaba' diyen Serdar Ortaç, sahneye çıkmadan önce muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Ünlü şarkıcı, "Kıbrıs çok güzelleşiyor, değişiyor zaten bizim ama bağımsızlığı için dua ediyorum. 2020'yi güzel bir sahne ile Kıbrıs'ta karşılayacağız" dedi.
Ortaç'a eskisi gibi aşk şarkıları yazmamasının nedeni sorulunca, "Aşk şarkıları yazmak için aşık olmaya gerek yok. Aşık olmadan da hayal ederek yazabilirim" dedi.
Son dönemlerde müziği bırakacağı iddialarıyla gündeme gelen Ortaç, "Müziği bırakacağım demedim, biraz yoruldum dinlenirim dedim ama kısmet olmadı. Hayranlarımla sosyal medyadan konuşurken söylemiştim. Şükrediyorum biraz yaşlandık ama yine de iyiyim" diyerek söylentilere son noktayı koydu.
"CHLOE İLE HİÇ KAVGA ETMEDİK"
Muhabirlerin, eski eşiyle küs olup olmadığı soruları sorulunca Ortaç, şu şekilde konuştu:
Biz Chloe ile hiç küsmedik. Yönetemiyoruz dedik ve boşandık, hiç kavga etmedik, o yüzden boşanmamıza gerek yok. Tekrar bir birliktelikten bahsedecek olursanız onun da yolu açık olsun benim de yolum açık olsun. Şu anda ortada öyle bir şey yok.
"ŞÜKÜR BORÇLARIMI KAPATTIM"
Ünlü şarkıcı, "Hazırlıklarım var yaza doğru Serdar Ortaç şarkıları olur. Şükürler olsun benim eskiden borçlarım vardı artık kapattım onları. İyiyim çok da paragöz biri değilim bana ve yakınlarıma yetecek kadar olsun yeter bana." dedi.
"EVLAT DA EDİNEBİLİRİM"
Boşanmadan önce zaman zaman baba olmak istediğini dile getiren Serdar Ortaç'a evlat edinip edinmeyeceği sorulunca, "Kısmet bir sürü çocuk var, evlat da edinebilirim aşık olup tekrar evlenmezsem tabi... Aç, fakir bir sürü insan var hem de bir işe yarar, bir hayır olur belki" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, 2020'nin herkese huzur sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.
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