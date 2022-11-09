Tecrübeli stoper Serdar Aziz 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray'dan bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'ye katıldı. Serdar Aziz Fenerbahçe'ye katıldığından beri takıma 13 stoper transferi yapıldı fakat Aziz formayı bırakmadı. İşte Fenerbahçe'nin başarılı stoperinin sezon sezon formayı kapma mücadelesi...
2018-2019 SEZONU
Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda defans bölgesine Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ve Porto'dan Diego Reyes transfer edildi. Yapılan takviyelerle birlikte Fenerbahçe 6 stoperle sezona devam etti. Serdar Aziz ilk maçında şans bulamadı. Sezonun 21. haftasında ise Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada 90 dakika süre aldı. Serdar, Kayserispor maçından sonra ise 2 hafta kadroda bulundu fakat hocası tarafından şans tanınmadı. Sezonun 24. haftasına gelindiğinde ise Serdar Aziz formayı kaptı ve 34. haftaya kadar hiç çıkarmadı.
2019-2020 SEZONU
Fenerbahçe'de Ali Koç'un ikinci senesinde sezona yine şampiyonluk parolası ile girildi. Sezon başlamadan kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapan Fenerbahçe birçok bölgesine de takviye yaptı. Stoper bölgesine Marsilya'dan Adil Rami, Huddersfield'dan Zanka ve Frankfurt'tan Simon Falette'yi katan Fenerbahçe'de Serdar Aziz yine ikinci plana düştü. Ligin ilk haftasında sakatlık nedeniyle oynayamayan Serdar Aziz ardından 7. haftaya kadar kadroda bulundu fakat oyuna giremedi. 8. haftadaki Denizlispor maçında forma şansı yakalayan Aziz 34. haftaya kadar takımın değişilmez stoperi oldu.
2020-2021 SEZONU
Fenerbahçe'de başarısız geçen Ersun Yanal dönemi sonrasında o sezon takımın başına Tahir Karapınar ve Zeki Murat Göle geçti. Yeni sezona yine iddialı giren Sarı-Lacivertliler, 2020-2021 sezonu için Erol Bulut ile anlaşıldı. Yine stoper bölgesine birçok transfer yapan Fenerbahçe kadrosuna wolfsburg'dan Tisserand, Apol Limassol'den Attila Szalai ve Las Palmas'tan Lemos'u transfer etti. O sezon ilk 6 haftada 2 kez 11'de başlayan Serdar Aziz, ardından yine formayı kaptı ve 32 maçta 26 kez 11 oynadı.
2021-2022 SEZONU
Fenerbahçe'de başarısız geçen Erol Bulut döneminden sonra sezon ortasında takımın başına Emre Belözoğlu geçti. 68 gün takımın başında duran Belözoğlu şampiyonluğu son anda kaçırdı. Sezona Belözoğlu ile devam etmeyen Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Perreira ile anlaştı. Perreira döneminde takıma Beijing Guoan'dan Kim Min Jae ve Alanyaspor'dan Steven Caulker katıldı. Güçlü bir stoper hattı bulunan Fenerbahçe'de Caulker hiç şans bulamazken Szalai, Kim Min Jae ve Serdar Aziz takımın değişilmez stoperleri oldu. 2021-2022 sezonunda ilk 3 maçta oyuna sonradan giren Serdar Aziz 3 maç sonucunda 90 dakika süre alabildi. Ardından 11'e dönen Aziz, bu sezonda sakatlıklar yaşadı ve 31 maçta 21 kez 11 çıkabildi.
2022-2023 SEZONU
Ali Koç dönemindeki en iddialı sezonuna giren Fenerbahçe takımın başına Jorge Jesus'u getirdi. Jesus'la beraber stoper bölgesine de iki takviye yapıldı. Flamengo'dan Gustavo Henrique ve Marsilya'dan Luan Peres takıma katılan isimler oldu. Sezona sakat başlayan Serdar Aziz 11 maçta forma şansı bulamadı. Sakatlığı geçen Aziz, Beşiktaş maçı ile sahalara döndü ve Fenerbahçe'nin galibiyet serisine önemli katkıda bulundu. Fenerbahçe'nin 13. haftada çıktığı Sivasspor maçında ise adeta duvar olan Serdar Aziz takımının 10 kişi kaldığı mücadelede önemli müdahalelerde bulundu.
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