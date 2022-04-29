Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Haftaya Beşiktaş'la derbide karşılaşacak olan sarı-lacivertlilere kötü haber maçın sonlarında geldi.

80. dakikada yaptığı hareketle sarı kart gören Serdar Aziz cezalı duruma düştü. Tecrübeli savunmacı, derbide takımını yalnız bırakacak.