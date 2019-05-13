Mustafa Çulcu ve Muhittin Boşat, TV ve gazetelerde hakem eleştirmenliği yaparlarken genelde kurulları eleştirirdi.



Hakemlerin doğru yönetilmediğinden dem vururlardı. Şimdi kendileri Sabri Çelik başkanlığındaki MHK'nın en kuvvetli iki ismi. Ve istifa noktasındalar. İstifa etmeseler de sene sonunda TFF seçiminden sonra olmaları zor.



Yani Türk hakemleri bir MHK'yı daha gömdü.



Birlikte program yaptığım Kuddusi Müftüoğlu'nu da yemişlerdi. Namoğlu'nu da.. Öncesinde yine Çulcu'yu da.. Zekeriya Alp'i de yiyenler bunlardı.



Allah aşkına doğru tespiti ne zaman koyacağız?



Hep mi MHK başkanları, hep mi yöneticiler hatalı? Artık kabul edelim bu kadro, sürekli hoca yiyen takımlar gibi.

Bu kadro tamamen silinmeli. Yeni bir kadro kurulmalı.



Bu tespiti yapamazsak yeni TFF döneminde yeni MHK başkanı getirir en geç 1.5 yıl içinde o ismi de ıskartaya çıkarırız. Peki çözüm ne?



6 senedir söylüyorum. Bu hakem kadrosu sürekli MHK başkanı yiyor. Artık bu kadronun silinmesi gerek. Mevcut hakemlerin yüzde 80'inin hakemliği bitirilmeli.



2 yıllık eğitim kampı başlatılmalı. Bu 2 yılda yıpranmamış, genç ve 'YENİ EĞİTİM TEDRİSATINDAN' geçmiş bir kadro kurulmalı. Bu 2 yıl içinde ise yabancı hakemler getirilmeli. Bu devrim yapılmazsa bu kadro daha çok MHK daha çok TFF yer.

"Adam iyi hakemini sana göndermez" iddiası safsatadan ibarettir. 10 bin Euro verin, bakalım nasıl geliyorlar! Ayrıca sadece Avrupa mı var? Uğraştınız mı araştırdınız mı her ülkeden FIFA hakemi bulur getirirsiniz. Ayrıca biz Cüneyt Çakır'ı nasıl Arabistan'a gönderiyoruz? Yani "Elalem sana iyi hakem göndermez" sözü boş lakırdıdır.



İkinci karşıtlık cümlesi ise "Yabancı hakem daha rahat manipüle edilir." Bu cümleyi kullananlar baştan Türk hakemlerinin de manipüle edilebildiğini kabul ediyorlar demek ki. Ben TFF başkanı olacağım. MHK'ya vereceğim bir talimatla işi çözerim. Her hafta maçın hakemi perşembe açıklanmıyor mu? Yabancı hakem atanan maçın hakemini 1 gün önceden açıklar, hakemi MHK temsilcisine karşılatır ve kimseyle temas kurdurmadan Riva'da TFF tesislerine getiririm. Kim manipüle edebiliyormuş, kim temas kuruyormuş görelim. Yani önlem alınır. Yabancı hakem bu ülke hakemliğinin tek kurtuluşudur.



Bunlar orta-uzun vadeli planlar.



Gelgelelim Hüsnü Güreli ve Sabri Çelik'e bir önerim var.



Sayın başkanlar, zaten başkanlıklarınız şurada 2 hafta sonra bitiyor. Sizden önceki dönemde de sizin dönemde de sürekli hakemler kızağa alındığından kupa finaline vereceğiniz hakem; sezon başında böyle bir final alacağını rüyasında görse hayra yormazdı!



Neyse. Hüsnü ve Sabri Bey'ler kaybedecek bir şeyiniz yok. Galatasaray-Başakşehir ve Bursaspor-Göztepe maçlarına 2 İngiliz hakem getirtin. Malum İngiltere Ligi bitti. Artık "iyi hakem göndermezler" safsatasına da mazeret yok. Şu ligin üst ve altını doğrudan ilgilendiren 2 maça hem sahaya hem VAR'a İngiliz hakemler getirin. Tarihe geçer ve Türk futbolunda farklı ve olumlu bir kapı açarsınız. Cesaret gösterin, Türk futboluna yeni bir rota belirleyin.