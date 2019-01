Konu 1:Volkan Demirel özrü..



Açıklama: Şimdi baştan anlaşalım. Ben Ali Koç'un yerine başkan olsaydım eğer 4 Haziran günü resmi siteden bir açıklama yayınlar ve "Aykut Kocaman ve tüm ekibine teşekkür ederiz" der, 5 dakika sonra 2. açıklamayı koyup aynını Volkan Demirel için yayınlardım. Yani Aziz Bey döneminden kalan, o dönemi temsil eden kim varsa yolları ayırırdım.



Ancak Ali Bey böyle davranmadı. Muhakkak bir bildiği vardır. Volkan ile devam etti. Volkan her zamanki gibi sezona berbat başlayınca Comolli-Batur kliği, Berke'yi satmışken bir de Harun transferi yapıverdiler. Ama Volkan kalmıştı bir kere. Heyhat Volkan, Erten-Kameni-Harun üçlüsünden de iyi kaleci. (Berke'yi bilmiyoruz henüz) Yedek kaldığında da bir takım arızalar oldu. Volkan da Ali Bey'in yansıttığı üzere kendisine de Semih Bey'e de usül hatası yapmış. Kadro dışı bırakıldı. Harun da "Büyük takım kalecisi olmadığını" kanıtlayınca Volkan'ın geri çağrılması icap etti.



Buraya kadar her şey tamam. O zaman resmi siteden bir açıklama yapılır "Volkan gerekli özrü dilemiş ve affedilmiştir" denilebilirdi. Çünkü Volkan, iddia edilen usül hatasını kamuoyu önünde yapmamıştı. Ama özür dileme eylemi, zorla ve iptidai şartlarda kamuoyu önünde yaptırıldı.



Şimdi bana şu soruyu sorma hakkı doğdu: F.Bahçe menfaatleri dolayısıyla affedildi ise neden kamu önünde adeta 'mobbing' yapılarak özür zorlaması yapıldı? Egolar tatmin oldu mu? Yok hakikaten büyük kusur işlediyse hiç affedilmemesi daha doğru olmaz mıydı?



☆☆



Konu 2: Gomis'ten sonra Serdar Aziz'in gönderilmesi



Açıklama: Öncelikle kesin bir bilgi. Abdürrahim Albayrak; Terim-Serdar son görüşmesinden evvel 10 kadar muhabire "Serdar Aziz'i Affettik" bilgisini verdi. Sonra Terim-Serdar görüşmesi ertelendi.



Ertesi gün Serdar Aziz "Çalışma kültürleri uyuşmadığı" gerekçesi ile yollandı. Tıpkı sezon başında Gomis'in gönderildiği gibi. Tıpkı Gomis'te olduğu gibi Serdar Aziz'in gönderilme kararı da bizzat ve sadece Fatih Terim'in isteği ve kararıyla alınmıştır. Şimdi, daha evvel Hagi ile, Riera'yı hastanelik eden Melo ile, Hasan Şaş gibi bir fedai ile "futbol ve çalışma kültürü uyuşan"; kendisine doğrudan 'gider' yapan Arda Turan ve Burak Yılmaz'ı sonradan "gönlüne almadan da olsa kadroya alabilen" Fatih Terim, son 1 yıldır en çok forma verdiği isimle çalışma prensiplerine uyuşmadığı için yolları ayırdığına inanmamızı istiyor..

O zaman soruyorum;



1- Serdar Aziz, bizim bilmediğimiz çok daha büyük kusurlar mı işledi yoksa bu kararın asıl sebebi Albayrak'ın bir gün önce muhabirlere "affettik" sızdırması yapması mı? Yani "daha ben görüşmeden nasıl affettiniz" egosu mu?



Ayrıca kulüp resmi kanalları dışında yapılan açıklamada Terim, "1 maçlık karar değil. İlgili idari ve sportif arkadaşlara 1.5 ay önce verdiğim liste var" diyor. O listede Serdar Aziz'in satışının istendiği bilgisi var mıdır?



2- Yıllık 3.350 milyon Euro net maaş alan ve 2.5 milyon Euro imza parası alan, dolayısıyla yıllık ücreti yaklaşık 3.750 milyon Euro'ya gelen 29 gol atmış Gomis'in para için gönderildiğine inanıyorsak, yıllık 4 milyon Euro net maaş ve 3.5 milyon Euro da imza parası isteyen Alan'ın kaç gol atmasını beklemeliyiz?



Ha bir de Gary Rodrigues'in 8 milyon Euro kasaya koyduğu bir ortamda Gomis'in 6 milyon Euro'ya satılması yanlış operasyonun kendi başına ispatı değil midir?



☆☆



Her iki kıssadan çıkan hisse şu: Ego mu önemli kulüp matematikleri ve menfaatleri mi?



Not: Terim'in açıklamalarının kulüp hiyerarşik düzeni hakkında bize verdiği fikir ayrı bir yazı konusudur.