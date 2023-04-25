Ama daha büyük kalabalıklar bile isteye sosyeteleştirildi.. Tribüne 1907 zihniyeti hakim kılınmaya çalışıldı. "Zenginler gelsin ki bana istifa diye bağırmasın" dendi. Fiyatlar öyle bir artırıldı ki gerçek tribüncüler uzaklaştı sushici-purocu zihniyet, sponsor taraftar hakim oldu. Kadın çığlığı erkek tezahüratını bastırır oldu. Güneş gözlüğü ile maç izleyen bir takım güruh türedi. Bunlar da tepkilerini olur olmaz yerde oyunculara ve hocalara gösterdi. Yeter ki kimse yönetime bir şey demesindi.. Oysa o yönetimdekiler şu an muhalefette olsalar en çok 'yönetim istifa' diye bağıranlar olurdu.. "Fenerlilikleri" de yalandı aslında..