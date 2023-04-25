• 20 küsur senelik G.Saray yenilmezliği son 4 yılda 3 mağlubiyet ile bozulmadı mı?
• 20 küsur seneden fazla olan Trabzonspor yenilmezliği bu son 4 senede bitmedi mi?
• 20 küsur seneye yaklaşan Beşiktaş yenilmezliği bu son 4 senede lime lime olmadı mı?
• Yensen şampiyon olacağın maçta Sivas'a yenilen de JJ miydi?
• Neredeyse 90 dakikayı 10 kişi oynayan Kayseri'nin kaleye attığı tek şutla golü bulup seni Türkiye Kupasi'ndan elediği maçta "keşke kalsaydı" denilen İsmail Kartal yok muydu başta?
• Yunan takımı Olympiakos seni burada 3'lük yaparken takımın başında olan Vitor'un JJ ile tek benzerliği hemşehriliği değil midir?
• Turu geçme, en azından maçı uzatma noktasına getirmişken takım, Sevilla'ya hayat öpücüğü veren bu tribünler değil miydi?