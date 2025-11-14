Habertürk
        Serdar Ali Çelikler ve Ali Ece, 'Güldür Güldür Show'a konuk oldular

        Serdar Ali Çelikler ve Ali Ece, 'Güldür Güldür Show'a konuk oludular

        SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'u yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Programa, sevilen futbol yorumcuları Serdar Ali Çelikler ve Ali Ece konuk oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 21:39 Güncelleme: 14.11.2025 - 21:42
        'Güldür Güldür Show'a konuk oldular
        SHOW TV'nin yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran programı 'Güldür Güldür Show' yarın akşam ekrana gelecek olan 418'inci bölümünün tanıtımı yayınlandı.

        İşte 'Güldür Güldür Show'un 418'inci bölüm tanıtımı;

        Yıllardır sayısız başarıya imza atan, komedinin vazgeçilmez programı haline gelen 'Güldür Güldür Show'a sevilen futbol yorumcuları Serdar Ali Çelikler ve Ali Ece konuk olacak. Yaptıkları yorumlarla sık sık gündeme gelen ve sosyal medyada fenomen haline gelen Serdar Ali Çelikler ve Ali Ece'nin konuk olduğu bu özel bölüm futbolla komediyi bir araya getiriyor.

        13 sezondur kahkahanın değişmeyen adresi olmayı sürdüren 'Güldür Güldür Show'da bu kez 'Güldür Futbol' ile gündeme gelecek.

        Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'da; Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı yer alıyor.

        'Güldür Güldür Show' yeni bölümleriyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.

        #Güldür Güldür Show
        #show tv

