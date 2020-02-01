Trabzonspor gayet mühim bir galibiyet ile F.Bahçe'nin önüne geçti. Eksik Malatya maçlarını da kazanırlarsa 4 puan önüne geçerler ve Başakşehir'i de arkalarına alacaklar. Devre arasındaki ciddi takviyelerle de kaliteyi artırdılar. İyi oyun oynamadılar ama kalite ile kazandılar.

Atan ve tutanın anormal form ve kalitesi ile Fenerbahçe'yi devirdiler. Sörloth; 60'larda yorulana kadar efsane bir performans sergiledi. İnanılmaz bir futbol oynadı. 70'ten sonra neredeyse tükenmese farkı açacak pozisyonları da bulurlardı. Benim her zaman çok beğendiğimi söylediğim, uluslararası yetenek olan Uğurcan ise maçı tuttu. Biri çok iyi 2 net pozisyonda Vedat'a; bir kez yüzde yüz Tolga'ya, bir kez de Max Kruse'ye "Geçit yok" dedi. Bu 4 net pozisyonda başka kaleci olsa F.Bahçe maçı kazanırdı. Trabzonspor müthiş mücadele etti ama Sörloth ve Uğurcan'ın kalite farkı, daha iyi oyun oynayan F.Bahçe'yi yenmeye yetti.

Trabzon'da bu galibiyet takımı havaya sokacaktır. Ama oyunun iyileşmesi de şart. Guilherme ve Messias'ın katılımıyla daha kaliteli bir kadro olacaklardır.

☆☆

Gelelim hakem Ali Palabıyık'a.. Bu sahada her derbide tercih edilmesinin sebebi ev sahibini pek de üzmeyen bir hakem olması. "2. golde yanlış kornerden gol geldi" diyenler olacaktır.

Ben bu tip pozisyonlara şöyle bakıyorum. Korner atıldıktan sonra direkt gol olsa tamam. Ama top ortalandı ve ceza sahasına çıkarıldı. Top, F.Bahçelilerde kaldı ve top kaybedildi. Sonra Sosa arka direğe kesti ve gol geldi. Yani HATALI KORNER KARARINDAN sonra neredeyse 10 saniye geçiyor ve gol geliyor. Ben böyle bakıyorum.

Son dakikada Max ve Uğurcan'ın hava topu mücadelesinde Palabıyık düdüğü çaldı. Vedat'ın gol vuruşu güme gitti. Bu pozisyonlara yabancı hakemler çalmıyor. Ama faulü erken çalmıştı. Yabancı hakem olsa bu maçın skoru başka olurdu. Bizimki, her zaman olduğu gibi idare etti işte.

☆☆

Gelelim F.Bahçe'ye.. F.Bahçe herhalde bu kadar çok pozisyona girdiği deplasman maçı bir daha yaşar mı bilemiyorum. Gol var, yukarıda saydım Uğurcan net 4 gol kurtardı, Dirar'ın auta attığı var... Bu kadar pozisyondan sadece 1 gol çıkarırsanız kazanmanız zor.

Vedat, çok kötü günündeydi. Ama Max'ın performansı artıyor. Garry'nin de.. 2 maçtır sallanan Ozan'ın kendine gelmesi lazım. Tolga ise günde 3 - 4 saat gol vuruşu çalışmalı. Her iki Trabzon maçında da G.Saray maçında da en uygun pozisyonları o buldu bir gol dahi atamadı. Vuruş çalışması şart. İsteyerek değil, zorla gerekirse..

Kaleci de fark yaratamadı. "Altay gollerde hatalı değil" diyenler olacaktır. Ama 2. golde altıpasa şandellenen topu alması lazımdı. Altıpas bir kalecinin yatak odasıdır. Oraya tam olarak hakim olması gerekir. Uğurcan olsa çıkar alırdı mesela. Dün, Vedat vasat altındayken ve Altay da ekstra yapmamışken bu oyun F.Bahçe açısından iyi bir nottur. Ben bu maç için Ersun Yanal'a artı puan veriyorum. Oyun iyiydi. Pozisyonlara da girdiler. Ama teknik adamlar gol atamıyor ve kurtaramıyor.