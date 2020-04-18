beIN bir mektup yazdı; mart-nisan-mayıs ödeme yapmayacağım dedi ve olanlar oldu. TFF işi 'toz kaldırmadan' kendi içinde çözme yoluna gitti, tatminkar bir açıklama yapmadı. beIN ile görüşüp sulh olmaya çalıştı. Kulüpler Birliği de sert bir açıklama yaparak genel futbol ekosistemi ile ilgili bize en önemli doneyi verdi: Aylık ödeme yoksa sıkıntı var..

beIN de hemen ardından açıklama yaptı: "Oynanmış maçların parasını verdik kardeşim" dedi..

Peki o zaman paralar neredeydi?

Efendim işin matematiği şu:

• beIN yıllık ödemesinin yüzde 25'ini haziran ayında yapıyor. (2019-20 sezonunun yüzde 25'i; 2019 haziranında ödendi) geri kalan yüzde 75'lik bakiyeyi de eylül-mayıs arası 9 taksitte ödüyor. Her ay başı TFF'ye gönderiyor, TFF de kulüplere.. beIN diyor ki: Mart-Nisan-Mayıs ödeme yapmayacağım ama 34 maça göre hesap edersen, 26 maçlık bölümünü ödedim. (Haziran'daki peşinatı da sayıyor)

Ama burada işin açıkçası 'kendine müslüman'lık yapıyor. Çünkü beIN de bal gibi biliyor ki tüm kulüpler oyuncu ve teknik adam ödemelerini aylığa bağlamış durumda. Ve her kulüp aydan aya gelecek paraya bağımlı. Yani beIN mart ayını ödemediği için kulüpler de oyuncu ve çalışanlara mart ayında bir şey ödeyemeyecek. Mesela Alman ligi yayıncısı "Mart ayını ödeyeceğim" dedi.

İngiliz yayıncısı da "oynandığı gün ödemeler başlayacak."

Bizim yayıncı ödemelere başlayıp başlamayacağını da bildirmedi. Diyelim ki ligimiz haziranda başlayacak. Bu durumda haziran da hem haziran aylığını hem bir sonraki sezonun yüzde 25 peşinatını mı verecek belli değil.

Mesele ağırlıklı olarak kulüplerimizin kendi mallarını kendilerinin pazarlayamaması ile de ilgili biraz. Eskiden Digitürk bu tür krizlerde "idare eder" kimseyi "kırmaz" idi. Katarlı beIN rijit ticari kuralları uyguluyor. Avrupa'nın en büyük ligleri ve hatta ilk 10 ligi kendi yayınlarını kendi kulüpler birlikleri üzerinden pazarlıyor. Bir tek bizde TFF aracı. Bu krizden sonra en azından yeni ihalede yayın hakları pazarlamasının kulüpler birliğine geçmesi düşünülmeli. Ve tabi TFF üzerinden bir miktar geçmeli. Çünkü ceza ve borç tahsilatları için bu gerekli. Misal ödemelerin yüzde 80'i doğrudan birliğe, yüzde 20'si TFF üzerinden ödenebilir. Böylece kulüpler ile yayıncı arasında bir aracı olmaz. TFF de alacağını-ceza ücretini-alt ligler payını tahsil eder kalan para olursa kulübe yollar. Bu krizden sonra bu konu yeniden gündeme gelecektir.