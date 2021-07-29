1- Bir takımın en beğenilen oyuncusi Zajc ise o takım iyi takım değildir.
2- Atletik oyuncun yoksa, modern; çağdaş futbolda yoksun. Ozan dışında driplingçi orta saha oyuncun hala yok.
3- 3-4-3; benzeri formasyonlarda orta 4'lünün 3'ü skorer olmak durumunda. Kanatlardakiler gol atacak. Caner-Ferdi / Osayi-Nazım golcü değiller. Sağ kanatta Enner hatta Ozan oynayabilir. Ama sol kanada gol atabilen, üretebilen oyuncu transferi lazım.
4- Orta 4'lünün merkezindeki iki oyuncu kim? Gustavo - Sosa - Ozan - Zajc... Bunların içinde Ozan sadece driplingçi. Gustavo da sürekli geriye oynayan hala "Top kaybı yapmamalıyım" çağdışı mantalitesinde.. Hoenes, Toni Kross için "Devri geçti, yatay oyun bitti" diyor. Gustavo iyi bir oyuncu. Ama driplingin yoksa öne pas oynamalısın. O da yoksa stopersin ya da satılacaksın. Devir bu.. Ya atletizmle top taşıyacaksın ya da öne doğru DİKEY paslaşacaksın.
5- Defans bence iyi. Tisserand, Szalai ve Novak 3'lü savunmanın sağ ve sol stoperleri için ideal adamlar. Merkezde Caulker ve Serdar var. Ekonomik durum da göz önüne alındığında defansa takviyeye gerek görülmüyor.
6- Altay tamam. 2. kaleci Berke umarım Harun'dan iyidir.
7- En problemli bölüm ön 3'lü. Vitor, en önde tek santrfor sağ ve sol önde 2 hücumcu deniyor. Santrfor hala alınacak. Serdar Dursun 3. santrfor olur. 2. santrfor Enner olur. Bana göre Enner, orta 4'lünün sağında ya da ileri 3'lünün sol önünde oynar. Peki sağ ön kimin. İrfan mı Mesut mu? Açık konuşalım Mesut bu haliyle oynamaz. İrfan da skorer değil. Bu iki isim de skorer olmadığından skor yükü muhakkak ama muhakkak en az 4-5 oyuncuya yayılmak zorunda. Santrfor - sağ öndeki isim (Enner ya da Sow tarzı yeni transfer) orta 4'lünün en az 1 kanat oyuncusu ve bir merkez oyuncusu skor üretebilmeli.
8- Dolayısıyla bana göre sol kanada Zuber - Maehle - bazen Southgate'in denediği Mount gibi atletik skorer bir isim lazım. Mert Hakan belki burada palyatif bir tedbir olabilir.
9- Kesin baba santrafor lazım. Ama bana göre orta merkeze de skor üretebilecek biri misal PSV'li Ginkel gibi bir 8 numara şart.
Bu şartlarda eldeki mevcutla benim 3-4-3 dizilişli kadrom şu olurdu:
Altay
Tisserand - Serdar - Szalai
Enner - Transfer - Ozan (Sosa) - Transfer (MHY)
İrfan Can - Transfer - Transfer (Pelkas)
Benim "Transfer" yazdığım yerlerdeki oyuncular skor üreten isimler olursa Fenerbahçe şampiyonlukta ciddi adaydır. Üretim kabiliyetleri düşük isimler alınırsa ya da "Bir santrfor yeter" yanlışına düşülürse "Zajc da çok iyi ya" gazına gelinirse şampiyonluk zor.
10- Artık bu hafta olmayacak dualara amin demekten vazgeçme haftası olmalı. Lemos-Dirar-Samatta-Sinan gibi isimlerle hemen yollar ayrılmalı. Ferdi'dir Osayi'dir gibi ne uzar ne kısalır isimlerden de vazgeçmek lazım.
Son söz: Eğer yeterli transfer yapılmayacaksa Vitor'un 4-3-3'e dönüp daha defansif bir takıma döneceğini tahmin ediyorum.,
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