"OYNANDIKÇA GÖRECEĞİZ"

1. Salgın saha içinde en çok hangi takımı etkiler? Bu ara herhangi bir kulübe yarar mı?

Bu sorunun yanıtını şimdiden vermek zor. Oynandıkça göreceğiz kim iyi çalışmış kim çalışmamış. Ama görünen o ki Sivasspor 4-5 gün ara verdi ve idmanları sürdürdü. Trabzonspor da çok uzatmadı arayı. Salgının etkisinin en çok görüldüğü kent olan İstanbul takımları daha çok etkilenmiş olabilirler. Göreceğiz. Lakin Crivelli'nin iyileşmesi Başakşehir açısından avantaj.

"ZİRVEDE ÖDEME PROBLEMİ OLMAZ"

2. Daha önce şampiyonluk ve kümede kalma yarışında maaş ödemelerinin etkili olduğu göründü. Salgının ekonomik etkisi, futbolcuları dolayısıyla yarışa ne gibi yansır?

Şampiyonluğa oynayan 3 takım da ödemelerini alırlar. Ancak birisi erken koparsa o zaman sorun olabilir. Bu 3 takımda ödeme problemi olmaz. Ama misal parasını alamadığı; ödemeleri geciktiği için Max Kruse oynamıyor. F.Bahçe açısından al sana bir dezavantaj misal.

"İÇ SAHA AVANTAJI AZALACAK"

3. Bundesliga'da gördüğümüz gibi iç saha avantajının kaybolması, Süper Lig'de mümkün mü? “Fikstür avantajı” diye bir şeyden kalan haftalarda söz edebilir miyiz?

Bence burada da iç saha avantajı azalacak. Bundesliga gibi yüzde 50'lik bir azalma olur mu bilemiyorum ama kesin azalacak. Lakin seyircisiz ve baskısız maçlarda bile hakemler dağlara taşlara yaparsa o zaman benim hep söylediğim şey ortaya bir kez daha çıkacak: Baskı v.s ikincil unsurlar. Bizim hakemlerimiz yetersiz ve yeteneksiz. Bakalım göreceğiz nasıl maç yöneteceklerini.

"BİTECEK SÖZLEŞMELER TAKIMLARI ETKİLEMEZ"

4. Sezon sonu bitecek olan sözleşmeler ve teknik direktör değişimleri ligin 8 haftasını değiştirir mi?

Etkilemez. En azından kısa vadede etkilemez. Sivas son 4 haftaya tamamen iddiasız girerse belki. Yoksa etkilemez. Bu isimler karakterli isimler. Takımları mücadelenin içinde olduğu müddetçe onlar da ellerinden gelenleri yapacaklardır.

5. İç sahada az seyirciye oynayan Başakşehir için seyircisiz oynama kararı bir avantaja dönüşür mü?

Bu atmosfersizlikle yıllardır oynamak bir avantaj elbette. Başakşehir bu anlamda diğer rakiplerinden bir adım önde.

"TRABZON'UN CEZASI YABANCILARI ETKİLER"

6. UEFA'nın 1 yıl men cezası kararı, Trabzonspor futbolcularında etki yaratır mı?

Bence özellikle yabancı futbolcularında yaratır. Şampiyonlar Ligi'nde oynayamama ihtimali ne olursa olsun negatif etki yaratır. Bu minvalde Ahmet Ağaoğlu da sürekli "Çözülecek, sorun yok" diye bundan diyor.

"TRABZONSPOR VE GALATASARAY ÖNDE"

7. Sizce şampiyonluk ipini kim göğüsler?

Benim sıralamam şu şekilde olur. Trabzonspor ve Galatasaray'ın yüzde 40'ar Başakşehir'in de yüzde 20 şampiyon olma ihtimali var. En alttaki 2 takım düşer. Düşen son takımı bilemiyorum. Kupayı da Alanyaspor kazanır diye düşünüyorum.