TFF ismiyle anılan Yüksek Futbol Memuriyeti 'Harcama Limitleri'ni açıkladı.
Hiç uzatmaya gerek yok; bu açıklanan limitler açıkça şu demek:
A- G.Saray dışında kimse transfer yapamaz.
B- F.Bahçe'ye yağmurlu havada su yok.
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Olay limit falan da değil aslen. Olay F.Bahçe'yi o meşhur borç yapılandırması için bankalarla masaya oturtmaya mecbur etmek; F.Bahçe'yi de bu anlaşmaya imza atan G.Saray - Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kamuya borçlu bırakmak. Hatta biraz ileri gidelim ileride satılabilir meta haline dönüştürmek. Açıkça 'sisteme’ uyum sağlayan takım haline getirmek. F.Bahçe anlaşmaya yanaşırsa limitleri açılır. 2 yıl sonra Ali Koç zorla gönderilir ve yerine 'Sistem’ uyum sağlayacak biri getirilir. Bu borç ödenemeyeceği için F.Bahçe belki de icradan satılır.
"Ali Koç bu TFF'yi yıksın" argümanı tamamen boş laf çünkü bu durum TFF, Limit vs. meselesi değil sen hala anlamadın mı?
Koç'un yapması gereken F.Bahçe'yi istenmediği yerde tutmamasıdır. Kongre-Divan neyse yetkili organ toplayıp Almanya'dan bir kulüp alıp F.Bahçe adıyla orada adil yarışma ortamında bu kulübü dünyaya açmak bence tek çare. Bir nevi beyin göçü.
Bu "sistem"de olmamak F.Bahçe bağımsızlığıyla alakalıdır. Gerisi laf-ı güzaftır.
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Limit dediğin şey mevcut futbolcu sözleşmelerinin de içinde bulunduğu miktardır. Yani bırak transfer yapmayı mevcut oyuncuların maaşı bile karşılanmıyor. Vedat Muriqi'yi 60 milyon Euro'ya satsanız dahi 20 milyon Euro'sunu limite ekletebiliyorsunuz. Ali Koç 1 milyar Euro'luk sponsorluk bulsa 333 milyon Euro'su ancak limite eklenebiliyor. Ama bankalarla anlaşmaya imza atınca 250 milyon lira anında hesabınızda. Trabzonspor limiti de F.Bahçe civarında ama Trabzonspor banka anlaşmasına imza attığından transfer kabiliyeti var. Varın siz görün neden “bu anlaşmaya zorluyorlar” dediğimi!
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