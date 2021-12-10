Bu maç, Galatasaray için sezon finaliydi. UEFA grubunu 1. sırada bitirmek mart 2022'deki son 16 turuna otomatik katılmak demekti. Mart ayında iyi bir kura ile son 8, tüm sezonu kurtarırdı. Tersi sonuçta büyük ihtimalle şubat gibi Avrupa'dan da elenilmiş, iddiasız bir takım olarak sezon sonu beklenecekti. Bu amaçla Fatih Terim, düşük tempolu, gerekirse pozisyon üretemeyecek ama topu da aldı mı kolay kaybetmeyecek birkaç oyuncu tercihiyle "önce savunma" amacıyla bir takım sahaya sürdü. Misal Babel, tam bir 'oyunu öldürme üstadı' olarak aslen defansif görevle sahadaydı.

Lazio, ilk 45'de; hatta 63'e kadar Galatasaray'ın kendisini ve oyunu uyutan taktiğine uydu. Bu dakikada Sarri de Terim de kazanma hamleleri yaptı. Sarri, tempoyu artırmayı hedefledi. Terim ise Ömer Bayram ile sağ kanat aksiyonlarını engellemeye yönelik hamlesini yaptı. Emre Kılıç da rakibin sol kanadına önlemdi. 90 dakika boyunca kornerden Aanholt'un vuruşu direkten sekti. Galatasaray'ın tek pozisyonu buydu ama Lazio'ya da hiç pozisyon vermediler neredeyse. Hak ettikleri, planladıkları ve en önemlisi konsantre oldukları şekilde grubu lider bitirdiler. Lazio - Marsilya ve Moskova deplasmanlarında gol yemediler. Her rakiplerinden 4 puan alıp Şampiyonlar Ligi sertliğindeki gruptan lider çıktılar.

Fatih Terim ve öğrencileri bu arenada nasıl oynamaları gerekiyorsa öyle oynayarak; Marsilya'yı 4'leyerek, Lokomotiv'i deplasmanda yenerek son 16'ya kaldılar. Hem Burak Elmas, hem Terim hem de oyuncular için marta kadar rahat bir nefes alma zamanı. Ligde uzaklaşılan yarışla ilgili fazla ses çıkmayacaktır artık. Tebrik ederim.