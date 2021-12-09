Bu sezon Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla büyük alkış toplayan ve gruptan çıkmayı son maçlar öncesinde garantileyen Galatasaray liderlik için gittiği İtalya'dan istediğini alarak döndü.

Terim'in öğrencileri, Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puanını 12 yaptı ve doğrudan son 16 turuna kaldı. Maç boyunca oyunu istediği gibi yönlendiren Aslan, rakibine gol şansı tanımazken Avrupa Ligi'ndeki deplasmanda gol yememe serisini sürdürdü.

Galatasaray 3 galibiyet ve 3 beraberlikle yenilgisiz şekilde üst tura çıkarken Lazio ise 9 puanla ikinci sırayı aldı.

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste Roberto Alonso Fernandez (İspanya)

Lazio: Strakosha, Hysaj (Dk. 63 Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (Dk. 73 Cataldi), Basic (Dk. 73. Luis Alberto), Pedro (Dk. 63 Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli (Dk. 63 Morutan), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 88 Luyindama), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Mustafa Muhammed), Babel (Dk. 63 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 69 Ömer Bayram)

Sarı kartlar: Dk. 11 Luiz Felipe (Lazio), Dk. 17 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 77 Ömer Bayram, Dk. 84 Emre Kılınç (Galatasaray)

ÖNEMLİ DAKİKALAR

42. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Van Aanholt’un sağdan kullandığı köşe atışında top doğrudan Lazio kalesine giderken, Zaccagni ve kaleci Strakosha topu gol çizgisinden uzaklaştırdı.

44. dakikada gelişen Lazio atağında, Zaccagni’nin ceza sahası içinde soldan penaltı noktasına ortaladığı topa Immobile vuruş yaptı. Top az farkla üsten dışarı çıktı.

56. dakikada Lazio'da Basic'in 25 metreden çektiği şut az farkla auta çıktı.

86. dakikada Felipe Anderson, topu ceza yayındaki Luis Alberto’ya çıkardı. İspanyol oyuncunun çektiği şutta top, kalenin sağından az farkla dışarı gitti.

90+3. dakikada Lazio ceza sahası içindeki karambolde Emre Kılınç vuruşunda gole yaklaştı ama topu ağlara gönderemedi.

SON 16'DAYIZ

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, E Grubu’nu namağlup şekilde 12 puanla lider olarak tamamlayarak, son 16 turuna yükseldi.

Lazio ise 9 puanla ikinci sırada yer aldı. İtalyan temsilcisi, son 16 turu için play-off maçlarına çıkacak.