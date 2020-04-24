Liglerimiz; eğer büyük bir anormallik olmazsa 12 ya da 19 Haziran'da başlayacak gibi görünüyor. Tahminim haftada 2 maç fikstürü ile oynanacak. Ya Terim'in önerdiği gibi Pazartesi/Salı/Çarşamba bir fikstür haftası; Cuma/Cumartesi/Pazar'da diğer fikstür haftası olmak üzere 3 günde bir maç ile 4 haftada kalan 8 maç tamamlanır. Sadece kupa yarı final rövanşları için bir hafta içi oynanmayabilir. Yahut Temmuz ortası lig bittikten sonraki Çarşamba kupa yarı final rövanşları oynanır; final de pazar günü yapılır ve sezon tamamlanır. Bunlar senaryo. Ama UEFA son açıklaması ile tarihi verdi. "En geç 3 Ağustos'ta ligleri bitirin" dedi. Demek ki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi de Ağustos'ta tamamlanacak. Eylül ortası yeni sezon başlar, sıkışık fikstürle 2020-21 sezonu tamamlanır. Ardından ertelenen Euro 2020'nin bitirilmesi. Sonraki yıl da Dünya Kupası olduğundan yine erken bitirilmesi gereken bir sezon başlayacak. Yani 2021-22 sezonunun sonuna kadar sıkışık bir fikstür bekliyor futbolcuları. Pek çok futbolcu bu durumda maç sayısının azalmasını isteyecektir. Bunları yaşayarak göreceğiz. Gelelim bizim ligimize. Ligimiz başlamasına başlayacak gibi görünüyor ama acaba kadrolar aynı olacak mı?

Kriz başladığında Trabzonspor'lu Obi Mikel takımdan ayrıldı. Kriz esnasında Beşiktaş ve Denizlispor kalecileri ile yollarını ayırdı.

Şimdi... Epeydir para alamayan oyuncuların birçoğu, "2 -3 aylık ödeme yapılmazsa sözleşmesi feshedilir" maddesini işleme koyabilecek duruma gelecek. Çünkü beIN ödemeleri kesti. Mart ödemesini alamayan, Nisan ödemesini de alamayan oyuncular, Mayıs'ta da ödeme alamayacak. En az 3 ay ödeme alamayan oyuncuların bir kısmı "Nasıl olsa sözleşmem Mayıs sonunda bitiyor. Feshedeyim Memlekete döneyim. Sonra bakarım" diye düşünecek. Dolayısıyla lig başladığında takımlarımızın hemen hepsinde bazı oyuncuların olmayacağını düşünüyorum. 15 Mart haftası kadrolarla haziranda başlayacak olası lig kadroları arasında farklılıklar olacak. Zaten doğru dürüst ödeme yapmayan kulüpler bu durumu fırsat görüp hiç ödeme yapmamaya başladıklarında U-21 destekli kadrolarla mücadele eden takımlar da göreceğiz. Genelde dünya futbolu, özelde Türk futbolunu ciddi bir daralma ve dönüşüm süreci bekliyor. Analizlerimize devam edeceğiz.