En sonda detaylı açacağım ama Fenerbahçe'nin 17. sırada olmasının en büyük nedeni berbat ötesi transfer politikası ve futbol takımı yapılanmasıdır. Gol atamayan santrfor yapmışlar; top tutamayan kaleci yapmışlar ve şut atamayıp pas veremeyen 10 numara yapmışlar hepsini Fener'e satmışlar..



Harun büyük takım kalecisi değil ve kaleyi bulan 3 şutun 2'si gol. Slimani 3 net pozisyonda sıfır gol. Benzia'yı artık konuşmayalım.



Gelelim Ersun hocanın başlangıcına. Maçın 10. dakikası ile 40. dakikası arasındaki 30 dakikada Ersun Yanal futbolundan örnekler sunuldu. Öne doğru oynamaya çalışan, bekleri ileri süren, 2. topları toplama konusunda başarılı ve ani çıkışlarda pozisyon bulmaya çalışan bir Fenerbahçe vardı. Bu sürede 2 gol bulup 2 de net gol kaçırdılar. Erzurum, Fenerbahçe ceza sahasına giremedi bile.

Son 5 dakikada hafif geri çekilme de gayet normal karşılanmalı. 2. yarı Mehmet hoca iki hücumcu değişiklik yaptı ve 'Ya herro ya merro' dedi. Daha devre başında kaleyi bulan ilk şut misafir takımdan geldi. Valbuena yorulup sol öne Ekici ortaya geldiğinden top çok önde kalmamaya başladı. Erzurum daha 2. pozisyonda kalenin ortasına vurulan topta kaleci Harun elini dahi kaldırmayınca misafir ekip golü attı. Ondan sonra Fenerbahçe'nin stresi başladı. Erzurum oyunu domine etti. 65'e kadar Fenerbahçe paralize oldu.

Ne yazık ki ileride top tutabilecek 3 oyuncu olan Ekici-Valbuena ve Ayew'in 3'ü birden 90 dakikalık oyuncu değil. Bu 3'lüden en az ikisi sahada kalmayınca top rakip alanda kalmıyor. Dün 3'ü birden çıkınca, kontracı ama bu seviyenin oyuncusu olmayan Barış ve bence devre arası gönderilmesi gereken Benzia'nın da kötü oyunuyla tamamen gittili geldili bir oyuna dönüldü. Yine de maç bitirilebilecekken kaleci yine çok kötü bir gol yedi. 2 puan uçtu.



Ersun Yanal sanırım Antalya'da Ayew-Valbuena ve Ekici'den 3'ünü birden çıkarmayacaktır. Ancak devre arasında bu takıma bir 8 numara şart. Kaleci şart. Ya Volkan affedilecek ya da bu sezonki 6. kaleci alınacak.

Santrfor sorunu da muhakkak çözülmeli. Ya Soldado kazanılacak ya yeni biri getirilecek. Ama Ali Koç artık ne yapacak edecek "sokma akıl" ile ilerlemeyecek. 2 ya da 3 transfer yapacak.

ŞIRACININ ŞAHİDİ BOZACI BATUR'UN KANKASI COMOLLI

Sezon başında 3 kalecisi olan Fenerbahçe'ye 2 kaleci daha satan (Berke-Harun) Barış gibi olmaması olması ihtimalinden daha yüksek bir genç oyuncu transferi yapan; bu sene Fenerbahçe'ye 3 oyuncu birden satabilen tek menajer olan Batur Altıparmak 15 yıllık kankası Comolli'yi övmüş.. Zaten bu Altıparmak ve ortağı hem Comolli'yi hem de Onur Başar'ı önerenlerdir. İşte "Sokma akıl 8 adım gitti" ve her iki isim de tırpanlandı. Harun, çalışkan bir kaleci ama yeteneği kısıtlı. Seneye Berke kaleyi direkt alabilecek bir isim değilse muhakkak kaleci transferi şart. Yok Berke'ye güveniliyorsa Volkan'la ligi bitirmek gerekir. Benzia ve hatta Slimani devre arasında gönderilebilir. Reyes-Frey ve Ayew transferleri için Comolli sorgulanmalı.. Devre arasında 2-3 transfer ve Volkan'ın dönüşü ile takım toparlanacaktır. Yeter ki Ali Bey, şıracıları da şahidi bozacıları da artık dinlemesin.