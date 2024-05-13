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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanma tartışması büyüdü, damadını vurdu

        Boşanma tartışması büyüdü, damadını vurdu

        Aksaray'da kızıyla boşanma aşamasında olan damadıyla tartışan Ahmet Tokebedük, damadını vurarak ölümüne sebep oldu. Kayınpeder gözaltına alındı, evin önünde ise geniş güvenlik önlemi alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 21:27 Güncelleme: 13.05.2024 - 21:27
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        Boşanma tartışması büyüdü, damadını vurdu
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        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde Ahmet Tokebedük (49), kızı ile boşanma aşamasında olan damadı Mehmet Akif Bozdemir'i (30) tabancayla öldürdü.

        Fotoğraf: DHA

        Olay, saat 16.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde Ahmet Tokebedük'e ait müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Ahmet Tokebedük, evin bahçesinde kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Mehmet Akif Bozdemir ile boşanma konusu nedeniyle tartıştı.

        Fotoğraf: DHA

        TABANCAYLA DAMADINA ATEŞ ETTİ

        Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Tokebedük, tabancayla damadı Bozdemir'i ateş etti. Bacağından yaralanan ve kanlar içinde kalan Bozdemir, ihbarla çağrılan ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Bozdemir, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tokebedük ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

        *Haberin görselleri DHA'dan servis edilmiştir.

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