Erol Bulut'un 100. lig maçıydı. Milli aradan dönüşte en erken oynatılan Fenerbahçe 7 eksikle Ankara'ya gelmişti. Üstelik hoca milli yorgunlar Caner ve Ozan'ı yanında oturtmuştu. Şimdi Gökhan-Caner-Ozan-Enner-Samatta gibi 5 direkt oyuncusu olmamasına rağmen F.Bahçe sahaya Novak-Mert Hakan-Perotti gibi oyuncularla sahadaydı. Emre Belözoğlu ve Başkan Koç işi görmüş. Kadro yapılmış. Geriye 'oyun' kaldı. Peki oyun var mıydı? İlk devre için buna "evet vardı" demek mümkün değil. Fenerbahçe dolu dolu başlamasa da rakibi kaleye getirmeden oyununu kabul ettirdi. Mert Hakan'ın mükemmel golü hem takımı öne geçirdi hem de bu önemli oyuncuya moral kazandırdı.

Ardından oyun üstünlüğü Gençlerbirliği'ne geçti. Bu eleştirilmesi gereken bir durum. Duran toptan Diego eşitliği getirince işler yine kötüye doğru döndü.

Oyun kilitlenmişken Perotti bireysel yeteneğiyle penaltıyı aldı. 2-1'den sonra oyun ortadaydı. Devre arasında Fenerbahçeliler eminim ki oyundan tatmin olmuş değildi. 2. devre başlar başlamaz Sosa'nın harika golü Gençler'i düşürdü. F.Bahçe tamamen oyunun hakimi oldu. Perotti'nin harika uzak köşe plasesi ile maç bitti. Ozan skoru belirledi. Hafta içi kupa maçında Tolga-Ferdi-Thiam gibi isimler denenecektir. Haftaya Beşiktaş maçı itibariyle takımın yükselişe geçmesini bekliyorum.