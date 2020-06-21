Benim dizi listemin açık ara birincisi Breaking Bad'dir. Özetle sayılı ömrü kalan bir lise kimya öğretmeninin ailesine daha iyi bir gelecek bırakmak adına uyuşturucu üretim işine girmesinden sonraki yaşananları anlatır. Baş karakterimiz Walter White, kötü yola düşünce kendisine Heisenberg takma ismini alır.
Ali Başkan'a izlemediyse bu diziyi izlemesini öneririm. Çünkü dizinin içinde kimya ile ilgili harika bilgiler var.
Fenerbahçe takımının kimyası bozuk. 2 yıldır böyle. Elementlerin hepsi iyi kötü bir kaliteye sahip. Ama bir araya geldiklerinde berbat bir ürün ortaya çıkıyor.
Luiz Gustavo - Falette tandemi bakıldığında kötü değil. Sol bek ve sağ bek de öyle. Ozan - Tolga ikilisi en azından defansif ikili olarak iş yapar. E en ileride Vedat var. Arkasında Garry; herkesin sevgilisi Ferdi ve son maçın olay adamı Deniz. İyi değilse de kötü sayılmaz. Mehmet Ekici ve Jailson'u bir Anadolu takımına versen fark yaratan oyuncular olabilirler. Lakin tek tek bakıldığında iyi gibi görünen bu isimler bir araya geldiklerinde çok kötü bir şeye dönüşüveriyorlar. F.Bahçe'nin bir hedefi yok anlayalım ve kabul edelim. Seneye 7-8 tane oyuncu alınacağını da biliyoruz. Yine de Ali Başkan şunu idrak etmeli.
Kendisine bir kimyager lazım. Bu elementleri ne oranda kullanacağını, ne ölçüde yararlanacağına karar verecek bir ölçü ve değerlendirme uzmanı. Kimi zaman Walter White gibi eğitici bir öğretmen olacak kimi zaman da Heisenberg gibi usta ve acımasız 'işadamı'. Böyle birini bulamazsa yine hüsran yine hüsran.
Bence artık Ömer Faruk'ları, Muhammed'leri, Melih'leri görelim. Onlar kaybetsinler hiç olmazsa. Yoksa bu Deniz Türüç'ten de Ferdi'den de bir şey olacağı yok.
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