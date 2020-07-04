Antalyaspor - Başakşehir maçı ile Fenerbahçe - Göztepe maçını dönüşümlü izliyordum. F.Bahçe maçına ne zaman baksam, futbola benzer güzel şeyler 3 oyuncunun ayağına top geldiğinde ortaya çıkıyordu. Falette - Vedat ve Ferdi. Çünkü sadece bu 3 oyuncu farklı bir şeyler yapıyordu. Ferdi çalım atabiliyor; Vedat sürekli deplase olup top istiyor, Falette de topla dripling ile ileri çıkıyordu. Bu devrede çok kötü bir Göztepe olunca hakimiyet tamamen F.Bahçe'deydi. Ferdi 3 tane pozisyona girdi; 2'sini gol yaptı biri de direkten döndü. Genç oyuncuyu tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.

Kendisine ekstra bir parantez açayım: Ferdi, geniş alan bulduğunda, rakip maça rahat çıkan Göztepe olunca kumaşını gösteriyor. Ancak, sert-kapanıp çıkan, kalabalık savunma yapan takımlara karşı başarılı olamıyor. Türkiye liginde her maçta bu kadar alan bulamaz. Fiziği muhakkak gelişir ama kapalı alan açma konusunda çalışması lazım.

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2. yarı İlhan Palut 2 oyuncu değiştirdi ve F.Bahçe'nin tüm etkinliğini törpüledi. Ozan da Dirar yerine sağ beke geçince driplingle de çıkamayan bir takım oluştu. Ferdi yoruldu ve yanlış paslar atmaya başladı. Sağ bek Murat'ı kovalamaktan yoruldu ve 65-70'lerde tükendi. Hakimiyet Göztepe'ye geçti. 2-1'den sonra Vedat bir şeyler yapmaya çalıştı. Diğer oyuncular idare ettiler. Takım tamamen edilgen hale gelmişken Altay sahneye çıktı ve 2 iyi kafa vuruşunda kalesini gole kapattı. F.Bahçe'nin 2 puanını kurtardı. İlk yarıda Ferdi ile şov yapan F.Bahçe; 2. yarıda adeta Müslüm Gürses dramları yaşadı. Kalecisi puanı kurtardı.

Bu maçta kendini oyuna alıp hata yapan Emre; Zajc'ı da yanlış tercih ile oyuna attı. Artık Ömer Faruk'ları - Cenk'leri - Muhammet Gümüşkaya'ları - Ömer Çakı'ları - Melih'leri görmek istiyorum. İnşallah kalan 4 maçta bu isimleri seyredebiliriz.