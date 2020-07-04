Antalyaspor - Başakşehir maçı ile Fenerbahçe - Göztepe maçını dönüşümlü izliyordum. F.Bahçe maçına ne zaman baksam, futbola benzer güzel şeyler 3 oyuncunun ayağına top geldiğinde ortaya çıkıyordu. Falette - Vedat ve Ferdi. Çünkü sadece bu 3 oyuncu farklı bir şeyler yapıyordu. Ferdi çalım atabiliyor; Vedat sürekli deplase olup top istiyor, Falette de topla dripling ile ileri çıkıyordu. Bu devrede çok kötü bir Göztepe olunca hakimiyet tamamen F.Bahçe'deydi. Ferdi 3 tane pozisyona girdi; 2'sini gol yaptı biri de direkten döndü. Genç oyuncuyu tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.
Kendisine ekstra bir parantez açayım: Ferdi, geniş alan bulduğunda, rakip maça rahat çıkan Göztepe olunca kumaşını gösteriyor. Ancak, sert-kapanıp çıkan, kalabalık savunma yapan takımlara karşı başarılı olamıyor. Türkiye liginde her maçta bu kadar alan bulamaz. Fiziği muhakkak gelişir ama kapalı alan açma konusunda çalışması lazım.
☆☆
2. yarı İlhan Palut 2 oyuncu değiştirdi ve F.Bahçe'nin tüm etkinliğini törpüledi. Ozan da Dirar yerine sağ beke geçince driplingle de çıkamayan bir takım oluştu. Ferdi yoruldu ve yanlış paslar atmaya başladı. Sağ bek Murat'ı kovalamaktan yoruldu ve 65-70'lerde tükendi. Hakimiyet Göztepe'ye geçti. 2-1'den sonra Vedat bir şeyler yapmaya çalıştı. Diğer oyuncular idare ettiler. Takım tamamen edilgen hale gelmişken Altay sahneye çıktı ve 2 iyi kafa vuruşunda kalesini gole kapattı. F.Bahçe'nin 2 puanını kurtardı. İlk yarıda Ferdi ile şov yapan F.Bahçe; 2. yarıda adeta Müslüm Gürses dramları yaşadı. Kalecisi puanı kurtardı.
Bu maçta kendini oyuna alıp hata yapan Emre; Zajc'ı da yanlış tercih ile oyuna attı. Artık Ömer Faruk'ları - Cenk'leri - Muhammet Gümüşkaya'ları - Ömer Çakı'ları - Melih'leri görmek istiyorum. İnşallah kalan 4 maçta bu isimleri seyredebiliriz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!