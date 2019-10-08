Fenerbahçe soyunma odasında tarihi anlar!

"Benim bu kadar sürede gördüğüm en net olay şu ki hepimiz iyi futbolcularız. Ve sadece idari organizasyon değil, antrenmanlar da uluslararası seviyede. İyi oyuncularsak, iyi de çalıştırılıyorsak o zaman bunu bir kaza olarak görebiliriz. Ancak bu tip bir kazanın bir daha yaşanmaması için birlik olmak zorundayız.