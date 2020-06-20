Beşiktaş için Denizlispor müsabakası kritikti. Pandemi sonrası dönüşte Antalya'ya karşı ilk maçında kaybetmişlerdi. Üstelik kötü bir ilk yarı oyunuyla. 2. devredeki değişiklikler ve bir nebze etkili oyun dikkat çekse de "Sergen Yalçın da hep aynı oyunu oynatıyor" eleştirileri başlamıştı. Maçta olası bir kayıp moralleri bozar ve bazı tartışmaları doğurabilirdi. Ama bu kez geçen haftanın aksine çok daha kaliteli bir kadro ile sahadaydılar. Denizlispor; pandemi sonrası lige hiç hazır dönmeyen ekiplerden biri. Maçtan evvel stadın neredeyse 1-2 metre dışındaki havai fişek saçmalığı bile Denizli'nin şehir olarak da maça hazır olmadığını gösterdi. Ben Denizli kentinin emniyet müdürü olsam stattan ve maç gününden sorumlu komiser hakkında soruşturma açardım. "Kardeş, stadın 2 metre dışında adamlar 5 dakika havai fişek patlattılar. Siz seyircisiz maçta stadın dışında bu düzeneği görmediniz mi? Hadi görmediniz adamlar 5 dakika şov yaptılar sizinle dalga geçtiler havai fişek bitene kadar müdahale edemediniz. Peki siz ne iş yaparsınız?" derdim.

Denizli'nin tek çalışkan ismi yardımcı hocasıydı. Sürekli konuştu. Devamlı her oyuncuya talimat verdi. Hep maçın içindeydi ama Mustafa Yumlu'nun yerde kalma istatistiği verdiği isabetli pas sayısından daha fazlaysa onun da yapacağı bir şey yok.

Burak - Ljaic - N'Koudou ve dünkü gibi iyi oynayan Lens varken Beşiktaş pozisyon bulur. Nitekim buldular ve değerlendirdiler. 3-1'den sonra keyif de almaya başladılar. Sergen Yalçın'ın 4-1-4-1 dizilişinde önde sağ iç gibi kullandığı Atiba iyi gününde olmamasına rağmen çok pozisyona girdiler ve bu kez iyi değerlendirdiler. Sergen Hoca ofansif zihniyetli bir hoca. Bu konuda kendisini tebrik ediyorum lakin Denizli maçında 1-0 öndelerken ancak 1-0 gerideyken yenilebilecek bir golle eşitliğe yakalandılar. Sergen Hoca, tandemini bu kadar öne çıkararak oynayacaksa ki oynayacak belki eldeki en çabuk ve hızlı savunmacılardan Gökhan Gönül'ü stoper kullanmayı düşünebilir. Yeni sezonda Atiba'nın şimdi oynadığı yerde oynayacak bir 8 numara, 2 çok atletik savunmacı ve bir sağ ön forveti bulabilirlerse Sergen'in hücum mantalitesine çok uygun bir kadro oluşur. Mete Kalkavan iyi bir maç yönetti.